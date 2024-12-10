Ruhun, Venedik'in kanallarının ve dar sokaklarının huzur veren atmosferine ait. Sen romantizmi ve gizemi seviyorsun; işte bu yüzden Venedik, her köşesinde bir masal barındıran, duygusal ve hayalperest bir ruhu olan senin için ideal bir şehir. Gondola binip, gün batımında suyun üzerinde sessizce süzülmek, muhtemelen seni en mutlu eden anlardan biri olurdu. Eğer Venedik’e gitme fırsatın olursa, o masalsı atmosferin içinde kendini bulacak ve şehrin seni sarıp sarmaladığına inanacaksın! Gittiysen de zaten kalbinin oraya ait olduğunu sen de çok iyi biliyorsun :)