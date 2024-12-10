Senin Ruhun Hangi İtalya Şehrine Ait?
Senin Ruhun Hangi İtalya Şehrine Ait?
İtalya'nın büyülü şehirleri; her birinin kendine özgü bir ruhu, tarihi ve havası var. Peki ya, senin ruhun hangi İtalya şehrine ait? Bu eğlenceli test, seni yansıtan şehri bulmana yardımcı olacak!
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu İtalyan yemeklerinden hangisi seni en çok cezbetti?
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2. Peki, bu tatlılardan?
3. İtalya'ya seyahat edecek olsan, en büyük motivasyonun ne olurdu?
4. Daha önce hiç İtalya'ya gittin mi?
5. İtalya tarihi yapı olarak oldukça zengin bir ülke. En çok beğendiğini seç bakalım!
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6. İtalya’yı keşfetmek için ne kadar zaman ayırmak istersin?
7. Bu güzel ülkeyi kiminle karış karış gezmek isterdin?
8. Son olarak, İtalya’yı hangi özellikleriyle tanımlarsın?
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