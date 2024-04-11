Senin Psikolojini Ayakta Tutan Duygu Ne?
Senin Psikolojini Ayakta Tutan Duygu Ne?
Senin psikolojini ayakta tutan duygu ne?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen nasıl hissediyorsun?
4. Şu anki psikolojin sence yüzde kaç sağlam?
5. Peki gelecek hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Aşk hayatında he şey yolunda mı?
7. Sence psikolojiyi ne iyileştirir?
8. Bundan 3 yıl önce hayal ettiğin yerde misin?
9. Senin hayatında şu an ne eksik?
10. Son olarak sen seçimleriden pişman mısın?
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Senin psikolojini ayakta tutan duygu umut…
Senin psikolojini ayakta tutan duygu sevgi…
Senin psikolojini ayakta tutan duygu cesaret…
Senin psikolojini ayakta tutan duygu hayallerin….
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