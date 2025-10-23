Senin İçinde Gizli Kalmış Yetenek Hangisi?
Hepimiz bazen “Acaba hangi konuda yetenekliyim?” diye düşünürüz. Belki henüz fark etmediğin, seni şaşırtacak bir yönün var. Belki de içindeki potansiyel bugüne kadar gün yüzüne çıkmadı. Peki ya şimdi keşfetme zamanı geldiyse? Bu test, karakter özelliklerinden düşünce tarzına kadar seni analiz ederek sana en uygun ama gizli kalmış yeteneğini ortaya çıkaracak.
Hazırsan, eğlenceli ve düşündürücü sorulara verdiğin cevaplarla yeteneğini öğrenebilirsin!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Boş vakitlerinde ne yapmayı seversin?
4. En çok gurur duyduğun özelliğin nedir?
5. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
6. Tatil planı yaparken seni en çok hangisi çeker?
7. Bir arkadaş grubunda genellikle ne rol alırsın?
8. Son olarak daha önce bir kursa gittin mi?
Yazma ve İfade Yeteneği
Görsel Sanatlar Yeteneği
Sahne ve Performans Yeteneği
Teknik ve Pratik Zeka
