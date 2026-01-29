Senin Hayat Mücadelen Hangi Efsane Tupac Şarkısında Saklı?
Hayat herkes için farklı bir ring ama sen bu ringe boş çıkmadın! Yaşadıkların, verdiğin tepkiler, düştüğün yerden kalkma şeklin bir karakter hikayesi yazdı bile. Sorulara vereceğin cevaplar, senin hayatla nasıl savaştığını ve bu mücadelenin hangi Tupac şarkısında yankılandığını gösterecek. Hazırsan başlıyoruz!
1. Hayat seni en çok hangi konuda zorluyor?
2. Zor bir dönemden çıkarken seni ne ayakta tutar?
3. Haksızlığa uğradığında ilk refleksin ne olur?
4. Hayat senin için daha çok neye benziyor?
5. İnsanlarla ilişkin genelde nasıldır?
6. Hayatta kaybetmekten en çok korktuğun şey ne?
7. Yalnız kaldığında zihnin nereye gider?
8. Son olarak, en çok hangi duyguyla hareket edersin?
Changes!
Keep Ya Head Up!
Hail Mary!
