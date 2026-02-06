onedio
Senin En Başrol Özelliğin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.02.2026 - 11:57

Bazıları odaya girdiğinde fark edilmez ama bazıları hiçbir şey yapmasa bile sahnenin merkezi olur. Bu her zaman yüksek sesle konuşmak ya da dikkat çekmek değildir; bazen bir bakış, bazen bir duruş, bazen de doğru anda söylenen tek cümledir. Bu test, senin hayat filminde neden başrolde olduğunu ortaya çıkarıyor.

Hadi teste!

Senin En Başrol Özelliğin Ne?

