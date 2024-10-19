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Senin Duyguların Sahte mi?

Senin Duyguların Sahte mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.10.2024 - 16:01

Senin duyguların sahte mi?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Birine karşı hissettiğin yoğun duyguları nasıl ifade edersin?

3. Birine karşı hissettiğin yoğun duyguları nasıl ifade edersin?

4. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?

4. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?

5. Birine destek olmaya çalıştığında, bunu içten mi yaparsın?

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6. Kendine karşı duyduğun duygular hakkında ne düşünüyorsun?

6. Kendine karşı duyduğun duygular hakkında ne düşünüyorsun?

7. Peki bir karar alırken duyguların yüzde kaç daha baskındır?

7. Peki bir karar alırken duyguların yüzde kaç daha baskındır?

8. Son olarak daha önce kaç kere aşık oldun?

8. Son olarak daha önce kaç kere aşık oldun?

Senin duyguların gerçek!

Hayatının her anında, içinde fırtınalar kopuyor. Duyguların, o kadar canlı ve gerçek ki, onları hissetmekten kaçamıyorsun. Kalbin, her anını tamamen ve içtenlikle yaşıyor. Sen, bir sahte duygu maskesi takmayı reddedenlerdensin. Bu yüzden hayatında yaşadığın her şey, tıpkı senin gibi, son derece gerçek ve samimi. Aşkın, öfken, sevincin, hüznün... Her biri, senin en içten duyguların. Aşkın, kalbinin en derin köşelerinde saklı bir hazine gibi. Öfken ise, adil olmayan durumlara karşı bir başkaldırı, bir isyan. İçindeki bu gerçek duygular, hayatına da yansıyor ve seni daha gerçek bir yaşama yönlendiriyor. Bu yüzden senin hayatında sahte bir şey yok. Her şey, tıpkı senin duyguların gibi, son derece gerçek. Ve bu gerçeklik, senin hayatını daha da anlamlı ve değerli kılıyor. Seninle aynı duygusal derinliği ve içtenliği taşıyan bir hayat... İşte senin hayatın bu.

Senin duyguların sahte!

Bir gösteri dünyası yıldızı gibi parlıyorsun, kamera ışıkları altında, herkesin gözleri üzerinde. Ancak duyguların, senin duyguların, biraz sahte. Biraz geçici. Bir anlık coşku, bir anlık heyecan, bir anlık aşk. Hepsi birer anlık sahne performansı gibi. Önce, yüksek duygularını hissediyorsun. Tıpkı bir rock yıldızının konserindeki gibi, kalabalığın coşkusunu hissediyorsun. Ancak bu duyguların yüksekliği, tıpkı bir konserin sonunda olduğu gibi, uzun süre devam etmiyor. Ve sonra, işte o zaman, duyguların sahteleşiyor. Tıpkı bir film setindeki gibi, bir anda gerçeklikten uzaklaşıyorsun. Duyguların, bir an önceki coşkunun yerini alıyor ve seni sahte bir dünyaya sürüklüyor. Bu yüzden, belki de bu sahte duygularınla yüzleşme zamanı gelmiştir. Belki de, gerçek duygularını keşfetme, onları anlama ve onlarla barışma zamanıdır. Belki de, bu sahte duyguların perdesini aralayıp, gerçek duygularını özgür bırakma zamanıdır.

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