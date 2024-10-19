Senin Duyguların Sahte mi?
Senin Duyguların Sahte mi?
Senin duyguların sahte mi?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birine karşı hissettiğin yoğun duyguları nasıl ifade edersin?
4. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
5. Birine destek olmaya çalıştığında, bunu içten mi yaparsın?
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6. Kendine karşı duyduğun duygular hakkında ne düşünüyorsun?
7. Peki bir karar alırken duyguların yüzde kaç daha baskındır?
8. Son olarak daha önce kaç kere aşık oldun?
Senin duyguların gerçek!
Senin duyguların sahte!
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