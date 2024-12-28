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İndirim Günleri Başlıyor! 28 Aralık - 3 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 28 Aralık - 3 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.12.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Aralık - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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28 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL
onedio.com

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 215 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL

  • Sütaş %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 32 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 219 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 85 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek Çeşitleri 230 ml 19 TL

  • Çerezya Dakota Ay Çekirdeği Çeşitleri 250 gr 35 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 37 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 37 TL
onedio.com

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 37 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 35 TL

  • Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 gr 25 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr 35 TL

  • Ülker Biskrem 3x100 gr 34 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 27,50 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 23 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 39 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 49 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 gr 27,50 TL

  • Ülker Napoliten Çikolata 33 gr 19 TL

  • Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 gr 20 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 25 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • Yedigün / Pepsi Max Çeşitleri / Lipton Buzlu Çay 6x330 ml 99 TL 

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 129 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

2 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Piranha Powerbank 10.000 mAh 499 TL

Piranha Powerbank 10.000 mAh 499 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 23.999 TL

  • JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

  • Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 15.999 TL

  • Vestel V-Tab Z1 A Tablet 2.999 TL

Hyundai Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

Hyundai Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
onedio.com

  • Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 699 TL

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.999 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 849 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 599 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 219 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 549 TL

Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 549 TL
onedio.com

  • Taç Bella Döküm Tencere 629 TL

  • Taç Bella Döküm Basık Tencere 629 TL

  • Taç Bella Döküm Tava 449 TL

  • Nehir Döküm Kek Kalıbı 329 TL

  • Metal Bulaşıklık 299 TL

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 349 TL

  • Mermer Desenli Katlanır Masa 599 TL

  • Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 229 TL

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Çift Kişilik Baza & Başlık Set 7.990 TL

Çift Kişilik Baza & Başlık Set 7.990 TL
onedio.com

  • 4+1 Merdiven 749 TL

  • Ütü Masası 779 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 429 TL

  • Tek Kişilik Baza & Başlık Set 4.299 TL

  • Nest Yaylı Yatak 4.990 TL

  • Oscar Yaylı Yatak 1.990 TL

Lisanslı 100 Parça Puzzle 49 TL

Lisanslı 100 Parça Puzzle 49 TL
onedio.com

  • Oyuncak Sepetli Blok Seti 349 TL

  • Oyuncak Hayvan Taşıma Çantası Peluşlu 199 TL

  • Oyuncak Neşeli Evim 169 TL

  • Oyuncak Hamburger Tost Menü 129 TL

  • Oyuncak Piknik Seti 139 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

3 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
onedio.com

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 7.490 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL

Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL
onedio.com

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.375 TL

  • Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 4.500 TL

Masaj Koltuğu 39.900 TL

Masaj Koltuğu 39.900 TL
onedio.com

Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL

Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL
onedio.com

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

  • Trax GUA SHA Cihazı 399 TL

  • Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL

  • Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL

  • Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

  • Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL

  • Trax Kirpik Maşası 139 TL

  • Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL

  • Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Mop Seti 329 TL

Mop Seti 329 TL
onedio.com

  • Parex Sprey Mop 399 TL

  • Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL

  • Çamaşır Selesi 109 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

  • Yedekli WC Kağıtlık 169 TL

  • Raf Ünitesi 239 TL

  • Kapı Arkası Askılık 129 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

  • Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL

  • Organizer Çeşitleri 55 TL

  • Tuvalet Fırçası 89 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 199 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 32,50 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 79 TL

  • Süngerli Cam Silecek 37,50 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
onedio.com

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL

  • Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL

  • Süzgeç 79 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL

Altınyıldız Triko Kazak 499 TL

Altınyıldız Triko Kazak 499 TL
onedio.com

  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

  • Yarım Fermuarlı Polar 359 TL

  • Welsoft Yastık Kılıfı 89 TL

  • Silikon Yastık 99 TL

  • Cüzdan 229 TL

  • Kartlık 149 TL

  • Kadın Kol Çantası 329 TL

  • Kemer 129 TL

  • Kadın Pantolon 85 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Atkı - Bere Takım 159 TL

  • Çocuk Eldiven 42,50 TL

  • Kadın Panço 209 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Kadın - Erkek Suni Deri Eldiven 179 TL

  • Erkek Kaşkol 95 TL

  • Örme Patik 52,50 TL

  • Süet Fon Perde 140x270 cm 329 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 189 TL

  • Güneşlik 140x250 cm 165 TL

  • Dinlenme Koltuğu 2.090 TL

Figür 299 TL

Figür 299 TL
onedio.com

  • Oyun Hamuru 69 TL

  • Puzzle 59 TL

  • Eva Yazı Tahtası 35 TL

  • Manyetik Tablet Yazı Tahtası 99 TL

  • Sihirli Boyama 59 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL
onedio.com

  • Dijitsu 65' 4K Ultra HD Google Tv 17.490 TL

  • Eğlenceli Hareketli Dinozorlar 69 TL

  • Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL

  • Pilsan Oyuncak Tamir Seti 149 TL

  • Şut ve Gol Oyunu 179 TL

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ŞOK 28 Aralık 2024 ile 4 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL,

Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL,
onedio.com

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL,

  • Sinbo Saç Şekillendirme Seti 2.699 TL,

  • Penty Fluffy Termal Tayt 379 TL, 

  • Soft Kumaş Kadın Pijama Takımı 399 TL, 

  • Hareketli Peluş Kulaklık 249 TL, 

  • Peluş Kulaklık 129 TL,

  • Duracell Simply A4 Kalem Pil 6'lı 127,95 TL, 

  • Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 6'lı 127,95 TL,

  • Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3'lü 99,95 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Off-Road Aracı 599 TL, 

  • Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 349 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 67,50 TL, 

  • Org 499 TL, 

  • Uzaktan Kumandalı Dollyland Spor Araba 599 TL, 

  • Rüya Evim 399 TL, 

  • Dollyland Luvlie Parti Elbiseli 149 TL, 

  • Barbie Chelsea Bebek Serisi 149 TL, 

  • Altını Islatan Bebek 249 TL,

  • Yazar Kasa Alışveriş Seti 249 TL

Kasada süper indirim kampanyasında;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 99 TL,

  • 4x80 gram Fide Klasik Ton Balığı 99 TL, 

  • 500 ml Hobby Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri 37 TL,

  • 75 ml Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu 40 TL,

  • 280 gram Ülker Sütlü / Bitter Çikolata 120 TL 

Günün fırsatları burada

İndirimli meyve sebze reyonu

İndirimli meyve sebze reyonu
onedio.com

Mobilyalar

Mobilyalar
onedio.com

Elektronik ürünler

Elektronik ürünler
onedio.com
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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