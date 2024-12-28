İndirim Günleri Başlıyor! 28 Aralık - 3 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 28 Aralık - 3 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Aralık - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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28 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 37 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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Çok Al Az Öde
2 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Piranha Powerbank 10.000 mAh 499 TL
Hyundai Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 549 TL
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Çift Kişilik Baza & Başlık Set 7.990 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle 49 TL
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3 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
Voltme Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL
Masaj Koltuğu 39.900 TL
Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL
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Mop Seti 329 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Altınyıldız Triko Kazak 499 TL
Figür 299 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL
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ŞOK 28 Aralık 2024 ile 4 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL,
İndirimli meyve sebze reyonu
Mobilyalar
Elektronik ürünler
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