Senin Çocuğunun İsmi Ne Olacak?

Senin minik yavrun, akıllı ve derin bir kişilikle büyüyecek gibi duruyor. Tuna, suyun gücünü ve sakinliğini simgeler, böylece bebeğin hem güçlü hem de huzur verici bir karaktere sahip olacak. Tuna ismiyle çocuğun her zaman akılcı çözümler üretebilir ve hayatın akışına uyum sağlayabilir. Gözlerini daima ufka diken biri olacak, yani kim bilir, belki de dünyanın bir sonraki büyük kaşifi olacak!