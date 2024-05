Senin Çocuğunun İsmi Ne Olacak?

Senin küçük Deniz'in, özgür ruhlu ve maceraperest olacak. Deniz, sınırsızlığı ve özgürlüğü temsil eder. Bu isimle çocuğun, hayatın her yeni gününü keşfetmek için sabırsızlanacak ve her zaman daha fazlasını öğrenmek isteyecek. Yaratıcı, canlı ve her zaman pozitif enerji saçan biri olacak. Deniz, dost canlısı ve sosyal bir kişilik geliştirecek, çevresindeki herkesle kolayca iletişim kuracak.