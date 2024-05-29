Senin Çocuğunun İsmi Ne Olacak?
Senin Çocuğunun İsmi Ne Olacak?
Çocuğuna beraber isim seçmek ister misin? Eğer çocuğuna isim vermekte zorlanıyorsan, bu test sana yardımcı olabilir!
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Çocuğunun ismini seçeceğin zaman hangi faktörler senin için en önemli olur?
2. Bir çocuk kitabı karakterinden esinlenerek isim vermek ister miydin?
3. Peki şu sıralar aklında herhangi bir isim var mı?
4. Hımm, devam edelim. Diğer aile bireylerinin bir isim önerisi var mı?
5. Ailenizde aile büyüklerinin ismini yaşatma geleneği var mı?
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