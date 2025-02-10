Senin Aşk Hayatın Neden Duruldu?
Senin Aşk Hayatın Neden Duruldu?
Aşk hayatın bir zamanlar ateşli ve heyecanlıydı, fakat son zamanlarda işler biraz yavaşlamış gibi mi hissediyorsun? Artık o eski kıpırtıyı bulamıyor, ilişkilerinin eskisi kadar yoğun olmadığını mı fark ediyorsun? Belki de, kalbini yeniden heyecanlandıracak bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide senin için en önemli olan şey nedir?
4. Son zamanlarda sosyal hayatın nasıl gidiyor?
5. Kendi değerini biliyor musun?
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6. İlişkilerde en çok ne seni yoruyor?
7. Uzun süre yalnız kalmak seni nasıl etkiliyor?
8. Yeni biriyle tanışmak için istekli misin?
9. Hoşlandığın biriyle mesajlaşıyorsun, ama çok geç cevap veriyor. Ne yaparsın?
10. Bir ilişkide sorun yaşadığında nasıl çözersin?
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Senin aşk hayatın güvensizliğin yüzünden durulmuş!
Senin aşk hayatın monotonluktan sıkıldığın için durulmuş!
Senin aşk hayatın yoğunluğundan dolayı durulmuş!
Senin aşk hayatın aşka olan inancını kaybettiğin için durulmuş!
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