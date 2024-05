Senin Annenin Süper Gücü Ne?

'Annem, her şeyi nasıl biliyor?' diye düşünmüşsündür. Sanırım cevap, onun süper güçlerinde saklı. Evet, doğru duydun. Annen, sanki her konuda bir uzman gibi bilgi sahibi. İhtiyacın olan her şeyde ona başvurabilirsin ve sana en doğru yolu gösterecektir. Bir gün hasta olduğunda, aniden bir doktor gibi davranır ve sana en iyi tedavi yöntemlerini önerir. Ya da mutfakta bir karmaşa olduğunda, anında bir aşçıya dönüşür ve harika bir yemek hazırlar. Her soruna bilgece bir çözüm sunar. Çünkü senin annen, gerçekten bir süper kahraman gibi, her durumda sana rehberlik etmek için hazır ve nazırdır.