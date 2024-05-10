Senin Annenin Süper Gücü Ne?
Senin Annenin Süper Gücü Ne?
Anneler, hayatımızdaki gerçek süper kahramanlardır. Onlar, sevgi dolu kalpleriyle bizi büyütürken aynı zamanda hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için olağanüstü güçlere sahiptirler. Hazırsan, başlayalım ve annenin gizli süper gücünü birlikte keşfedelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Annenden en çok duyduğun repliği seç :)
2. Annen en çok hangi yemeği iyi yapar?
3. Daha önce hiç anne terliği yedin mi?
4. Annen aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip?
5. Annenin burcu nedir?
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