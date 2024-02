Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?

Hey, dur bir dakika! Hala o bir yanlışı bulamamış olmana şaşırmamak elde değil. Ama belki de bu, hayatındaki etkisinin pek de büyük olmadığını gösteriyor. Kendi hatalarının hayatının rotasını değiştirmesine izin vermiyor olabilirsin, bu da takdire şayan bir durum. Ancak, biraz da olsa dikkatli olman gerek. Çünkü bazen farkında olmadan yaptığın hatalar, hayatındaki tüm dengelerin altüst olmasına neden olabilir. Unutma, hayat bir denge oyunu ve her hamlenin bir sonucu var. Bu yüzden, her zaman dikkatli olmakta fayda var. İşte bu yüzden, her zaman gözlerini dört aç ve adımlarını dikkatli at. Belki bu sayede, hayatının rotasını değiştirecek o yanlışı bulabilirsin.