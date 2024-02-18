Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?
Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?
Hayatta hepimiz hatalar yapıyoruz. Belki isteyerek, belki de istemeden. Fakat bu yanlışlarımızın elbette karşılığında sonucu oluyor. Peki senin bir yanlışın kaç doğrunu götürüyor?
Öğrenmek istiyorsan hadi teste!
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Öncelikle yaşını öğrenelim bakalım.
Şimdi de cinsiyetini soralım.
Bir de burcunu söyledin mi süper olacak.
Söyle bakalım sen bunlardan hangisisin?
Bu zorlu seçenekler arasından birini yapman gerekseydi, hangisini yapardın?
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Şimdi sana en huzursuz hissettiren görseli seçmeni istiyorum.
Yetinmeyi bilir misin?
Peki vazgeçmek senin için ne demek?
Hayatın bir renk olsaydı hangisi olurdu?
Asla vazgeçemeyeceğin şeyi seç şimdi de.
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Sen hangi yanlışı yaptığını bile bilmiyorsun, doğrularını da çok etkilemiyor yani!
Çok bir kaybın yok, ama dikkat et seni bu duygusallık bitirecek.
Azdan az, çoktan çok gider. Senin yanlış doğruları epey bir götürmüş!
Artık elinde hangi doğru olduğunu bile şaşırmışsın yahu, 1 yanlış tüm doğrularını götürmüş.
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