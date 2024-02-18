Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?

Hayatının tam ortasında, bir yanlışın neredeyse tüm doğrularını silip süpürmüş durumda. Ne yapacağız peki? Kontrolünü kaybettiğin bazı hareketler, fevri çıkışların seni bu noktaya kadar getirdi. Ancak unutma ki, bu dünyada hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Fevriliğin, kontrolsüz hareketlerin bedelini, doğrularını bir bir kaybederek ödüyorsun. Oysa ne kadar emek vermiştin o doğruları elde etmek için, ne kadar uğraşmıştın. Biraz daha dikkatli olmalısın. Hayat bir terazi gibi, dengen tam ortada. Doğruların yanlışları ağır basmalı. Ancak bu tamamen senin elinde olan bir şey. Kendi hayatının kontrolünü eline almalı, dikkatli ve ölçülü hareket etmeli, fevriliğini bir kenara bırakmalısın. Unutma, hayatta her şeyin bir bedeli var ve bu bedeli ödemek bazen tüm doğrularını kaybetmek olabilir. Kendine dikkat et, çünkü hayat terazin tam ortasında ve hangi tarafın ağır basacağı tamamen senin elinde.