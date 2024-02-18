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Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?

Senin 1 Yanlışın Kaç Doğrunu Götürüyor?

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 09:01

Hayatta hepimiz hatalar yapıyoruz. Belki isteyerek, belki de istemeden. Fakat bu yanlışlarımızın elbette karşılığında sonucu oluyor. Peki senin bir yanlışın kaç doğrunu götürüyor? 

Öğrenmek istiyorsan hadi teste!

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Öncelikle yaşını öğrenelim bakalım.

Şimdi de cinsiyetini soralım.

Bir de burcunu söyledin mi süper olacak.

Söyle bakalım sen bunlardan hangisisin?

Söyle bakalım sen bunlardan hangisisin?

Bu zorlu seçenekler arasından birini yapman gerekseydi, hangisini yapardın?

Bu zorlu seçenekler arasından birini yapman gerekseydi, hangisini yapardın?
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Şimdi sana en huzursuz hissettiren görseli seçmeni istiyorum.

Yetinmeyi bilir misin?

Peki vazgeçmek senin için ne demek?

Peki vazgeçmek senin için ne demek?

Hayatın bir renk olsaydı hangisi olurdu?

Asla vazgeçemeyeceğin şeyi seç şimdi de.

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Sen hangi yanlışı yaptığını bile bilmiyorsun, doğrularını da çok etkilemiyor yani!

Hey, dur bir dakika! Hala o bir yanlışı bulamamış olmana şaşırmamak elde değil. Ama belki de bu, hayatındaki etkisinin pek de büyük olmadığını gösteriyor. Kendi hatalarının hayatının rotasını değiştirmesine izin vermiyor olabilirsin, bu da takdire şayan bir durum. Ancak, biraz da olsa dikkatli olman gerek. Çünkü bazen farkında olmadan yaptığın hatalar, hayatındaki tüm dengelerin altüst olmasına neden olabilir. Unutma, hayat bir denge oyunu ve her hamlenin bir sonucu var. Bu yüzden, her zaman dikkatli olmakta fayda var. İşte bu yüzden, her zaman gözlerini dört aç ve adımlarını dikkatli at. Belki bu sayede, hayatının rotasını değiştirecek o yanlışı bulabilirsin.

Çok bir kaybın yok, ama dikkat et seni bu duygusallık bitirecek.

Bir hata yapmanın, dünyanın sonu olmadığını biliyoruz, değil mi? Bazen bir anlık yanılgı, gözlerinin önünde kaybolup giden birçok şeyi beraberinde sürüklüyor. Ancak bu durum, yüzündeki ifadeye bakılırsa, sende yalnızca hafif bir burukluk yaratmış gibi görünüyor. Bir hata, bazen birden fazla doğruyu alıp götürebiliyor, bu doğru. Ancak bu durum karşısında duygusal bir yaklaşım yerine mantığını kullanmayı tercih edersen, bu durumu düzeltmen ve yoluna devam etmen hiç de zor olmayacak. Unutma, biz senin yanındayız ve sana güveniyoruz.

Azdan az, çoktan çok gider. Senin yanlış doğruları epey bir götürmüş!

Hayatının tam ortasında, bir yanlışın neredeyse tüm doğrularını silip süpürmüş durumda. Ne yapacağız peki? Kontrolünü kaybettiğin bazı hareketler, fevri çıkışların seni bu noktaya kadar getirdi. Ancak unutma ki, bu dünyada hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Fevriliğin, kontrolsüz hareketlerin bedelini, doğrularını bir bir kaybederek ödüyorsun. Oysa ne kadar emek vermiştin o doğruları elde etmek için, ne kadar uğraşmıştın. Biraz daha dikkatli olmalısın. Hayat bir terazi gibi, dengen tam ortada. Doğruların yanlışları ağır basmalı. Ancak bu tamamen senin elinde olan bir şey. Kendi hayatının kontrolünü eline almalı, dikkatli ve ölçülü hareket etmeli, fevriliğini bir kenara bırakmalısın. Unutma, hayatta her şeyin bir bedeli var ve bu bedeli ödemek bazen tüm doğrularını kaybetmek olabilir. Kendine dikkat et, çünkü hayat terazin tam ortasında ve hangi tarafın ağır basacağı tamamen senin elinde.

Artık elinde hangi doğru olduğunu bile şaşırmışsın yahu, 1 yanlış tüm doğrularını götürmüş.

Bir anda durup durup en büyük hataları yapmaya başlamışsın. Her kararını titizlikle ölçüp biçiyorsun, hayatını sanki bir cetvel üzerinde ilerletmeye çalışıyorsun. Ancak bu sürekli ölçme biçme işlemi seni kör etmiş, önünü göremez hale gelmişsin. Tamamen umursamaz bir hal alıp 'ne olacaksa olsun' dediğin bir anda, belki de farkında bile olmadan, yaptığın bir hata tüm doğru bildiklerini bir çırpıda silip süpürmüş. Ancak bu doğruların senden çok da uzaklaştığı söylenemez. Hayatta her şey bir kazanım meselesi, değil mi? Doğrularını geri kazanmak da tamamen senin elinde. Ancak bir süreliğine hatalardan uzak durmanı öneriyorum, bu senin için en iyisi olacak. Bu süre zarfında belki de hayata farklı bir açıdan bakmayı öğrenebilirsin.

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