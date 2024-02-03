Sende Ne Sendromu Var?
Sende Ne Sendromu Var?
Sende ne sendromu var?
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Not: Bu bir eğlence testidir, tanı için uzman doktora başvurunuz.
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Heyecanlandığında ya da gerildiğinde nasıl hissedersin?
2. Pekiii... Bize hayallerindeki tatili seçer misin?
3. Biraz da özel hayat: Aşk hayatın ne durumda?
4. Hangi sanatçıyı dinlersin/seversin?
5. Peki partnerin seni bir kelime ile tanımlayacak olsaydı hangisi olurdu?
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6. Sana bir dilek hakkı verseydik... Dileğin ne olurdu?
7. Peki ilişkilerdeki hangi insan tipisin?
8. Bize bir tane film/dizi önerir misin?
9. Bir şeyi çok istedin ama olmadı. Tepkin ne olur?
10. Son sorumuz... Aşk-ı Memnu'dan hangi karaktere kendini yakın hissediyorsun?
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