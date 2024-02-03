Sende ne sendromu var? 

Sende pazartesi sendromu var!

Her pazar günü dualar ediyorsun o gün gelmesin diye! Uzun zamandır sıkışıp kaldığın iş döngüsünü bir türlü kıramıyorsun; bu yüzden de pazartesi günleri senin korkulu rüyan olmuş. İyi haber de alsan, o gün her şey yolunda da gitse hiçbir şey senin pazartesiyi sevmeni sağlayamıyor! Senin pazartesileri sevebilmen için önce bir tatile çıkman, sonra bir pazartesiye iş rutiniyle değil, hobilerinle başlaman lazım! İnan pazartesi günü o kadar da kötü değil; bir şans ver, çok seveceksin!