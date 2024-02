Sende ne sendromu var? 

Sende tükenmişlik sendromu var!

Sen artık bu hayatın gidişatından yılmışsın. Her gün bir öncekisinin kopyası ve senin artık tahammülün kalmadı. Depresyon desen değil, yorgunluk desen değil: Sanki dipsiz bir kuyunun içine düşmüşsün gibi bir his. Üstesinden gelmek için çaba gösterecek halin bile yok! Her şeye rağmen günlük hayatını aksatmamak için gerekli özeni gösteriyorsun ama için ölmüş...