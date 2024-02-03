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Sende Ne Sendromu Var?

Sende Ne Sendromu Var?

Effy
Effy - Onedio Editörü
03.02.2024 - 11:01

Sende ne sendromu var? 

Hadi teste 👇

Not: Bu bir eğlence testidir, tanı için uzman doktora başvurunuz.

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Heyecanlandığında ya da gerildiğinde nasıl hissedersin?

2. Pekiii... Bize hayallerindeki tatili seçer misin?

3. Biraz da özel hayat: Aşk hayatın ne durumda?

3. Biraz da özel hayat: Aşk hayatın ne durumda?

4. Hangi sanatçıyı dinlersin/seversin?

4. Hangi sanatçıyı dinlersin/seversin?

5. Peki partnerin seni bir kelime ile tanımlayacak olsaydı hangisi olurdu?

5. Peki partnerin seni bir kelime ile tanımlayacak olsaydı hangisi olurdu?
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6. Sana bir dilek hakkı verseydik... Dileğin ne olurdu?

7. Peki ilişkilerdeki hangi insan tipisin?

8. Bize bir tane film/dizi önerir misin?

9. Bir şeyi çok istedin ama olmadı. Tepkin ne olur?

9. Bir şeyi çok istedin ama olmadı. Tepkin ne olur?

10. Son sorumuz... Aşk-ı Memnu'dan hangi karaktere kendini yakın hissediyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Pazartesi sendromu!

Sende pazartesi sendromu var!

Her pazar günü dualar ediyorsun o gün gelmesin diye! Uzun zamandır sıkışıp kaldığın iş döngüsünü bir türlü kıramıyorsun; bu yüzden de pazartesi günleri senin korkulu rüyan olmuş. İyi haber de alsan, o gün her şey yolunda da gitse hiçbir şey senin pazartesiyi sevmeni sağlayamıyor! Senin pazartesileri sevebilmen için önce bir tatile çıkman, sonra bir pazartesiye iş rutiniyle değil, hobilerinle başlaman lazım! İnan pazartesi günü o kadar da kötü değil; bir şans ver, çok seveceksin!

Tükenmişlik sendromu!

Tükenmişlik sendromu!

Sende tükenmişlik sendromu var!

Sen artık bu hayatın gidişatından yılmışsın. Her gün bir öncekisinin kopyası ve senin artık tahammülün kalmadı. Depresyon desen değil, yorgunluk desen değil: Sanki dipsiz bir kuyunun içine düşmüşsün gibi bir his. Üstesinden gelmek için çaba gösterecek halin bile yok! Her şeye rağmen günlük hayatını aksatmamak için gerekli özeni gösteriyorsun ama için ölmüş...

Peter Pan sendromu!

Sende Peter Pan sendromu var!

Sen o çocuksu ruhunu kaybetmeme işini biraz abartmışsın gibi sanki... Olgunlaşmayı hazmedemiyor, çoğu zaman sırf eğlencesine insanlarla inatlaşıyorsun. Ağırbaşlılık nedir bilmiyor, hoplamadan zıplamadan duramıyorsun! Ancak bunu hayatının her bir köşesine lanse ettiğin için hep 'ciddiyetsiz' olarak etiketleniyorsun. O yüzden belki de yerine göre davranmayı öğrenmelisin. Ne dersin?

Othello sendromu!

Othello sendromu!

Sende Othello sendromu var!

Sen de Shakespeare'in ünlü trajik kahramanı Othello gibi kıskançlıktan mustaripsin! Sevgilinin yanına karşı cinsten sinek bile yaklaşmasın istiyorsun ama abartıyorsun! Kıskançlığın paranoyaya dönüşebilecek şekilde yoğun ve bu partnerini de endişelendirmiyor değil. Partnerin yoksa da, olmamasının sebeplerinden biri kıskançlığın olabilir. Bir düşün bence...

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