Sen Yeşilin Hangi Tonusun?
Sen Yeşilin Hangi Tonusun?
Yeşil, doğanın ve huzurun rengi olarak bilinir, ama aynı zamanda bir sürü farklı tonu barındırır. Peki sen yeşilin hangi tonusundur? Sakin bir zeytin yeşili mi, canlı bir lime yeşili mi yoksa derin bir orman yeşili mi?
Hadi teste!
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1. Hangi doğa sesini daha huzur verici bulursun?
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2. Senin için huzur nerede bulunur?
3. Bir hafta sonu sabahında nasıl vakit geçirmeyi tercih edersin?
4. Senin için mükemmel bir tatil nasıl olmalı?
5. En sevdiğin hava hangisi?
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6. Müzik dinlemeyi sever misin?
7. Hangi film türü seni daha çok çeker?
8. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
9. Geçmişi özlüyor musun?
10. Bir hayvan olsan hangisi olurdun?
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Sen zeytin yeşilisin!
Sen lime yeşilisin!
Sen orman yeşilisin!
Sen nane yeşilisin!
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Yeşilin her tonunun aşığıyım ben 😊
Sen zeytin yeşilisin!
Sen zeytin yeşilisin! Bu renk, doğanın en dingin, en huzur verici tonlarından biridir. Sen de tıpkı bu renk gibi, çevrendeki insanlara huzur ve güven veren b... Devamını Gör