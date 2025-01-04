Sen Sevince Nasıl Biri Oluyorsun?
Sen Sevince Nasıl Biri Oluyorsun?
Aşk… Kimi zaman bizi büyüler, kimi zaman hayatı sorgulatır. Peki, sen sevince nasıl biri oluyorsun? Hayatına anlam mı katıyorsun, yoksa her şeyi karmakarışık mı ediyorsun? Bakalım aşk seni nasıl etkiliyormuş?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman aşık oldun?
4. Aşık olduğunda en çok hangi duyguyu hissedersin?
5. Aşk seni değiştiriyor mu?
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6. Aşkını nasıl ifade edersin?
7. İlişkide tartışmalar yaşandığında nasıl davranırsın?
8. Kıskanç olduğunu düşünüyor musun?
9. Aşık olduğun kişi için neler yaparsın?
10. Aşk bir renk olsaydı hangi renk olurdu?
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Sen sevince romantik biri oluyorsun!
Sen sevince huzurlu biri oluyorsun!
Sen sevince sahiplenici oluyorsun!
11. Sen sevince gizemli ve içe kapanık biri oluyorsun!
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