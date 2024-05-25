Sen İnsanlarda Bağımlılık Yapıyor musun?
Sen İnsanlarda Bağımlılık Yapıyor musun?
Sen insanlarda bağımlılık yapıyor musun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım seni neden seviyorlar?
4. Daha önce hiç yıllarca peşinden koşan biri oldu mu?
5. İlişkilerin genellikle nasıl bitiyor?
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6. Seni sevmeyen birini nasıl elde edersin?
7. Birinin senden hoşlanmaması sana ne hissettirir?
8. Daha önce hiç yıllar sonra eski bir arkadaşın veya eski sevgilin senden özür diledi mi?
9. Flörtün veya sevgilinden artık sıkıldın. Ne yaparsın?
10. Son olarak burç grubunu seçer misin?
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Sen insanlarda bağımlılık yapıyorsun!
Sen insanlarda bağımlılık yapmıyorsun!
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