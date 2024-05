Sen İnsanlarda Bağımlılık Yapıyor musun?

Sen, adeta bir büyücü gibi insanlara etki eden, onları kendine bağımlı hale getiren birisin. Sözlerin, sanki bir şiirin en güzel dizesi gibi kulaklarda yankılanıyor ve insanların kalbine dokunuyor. Tavırların, öyle zarif ve özgün ki, herkesi kendine hayran bırakıyor. Gülüşün, bir ressamın tuvaline dökülen en parlak renkler kadar etkileyici ve unutulmaz. Fikirlerin ise, bir filozofun düşünceleri kadar derin ve etkileyici. Seninle geçirilen her an, bir film sahnesi kadar etkileyici ve unutulmaz. Seninle olmak, bir kitabın en güzel bölümünü okumak gibi, bitmesini istemiyor insan. Seninle geçirilen anılar, bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçiyor ve kalpte iz bırakıyor. Seni unutmak, bir şarkının en güzel melodisini unutmak kadar zor. Seni hayatından çıkarmak ise, bir kitabın en etkileyici bölümünü silmek kadar imkansız. Sen, bir insanın hayatına girdiğinde, adeta bir dizi karakteri gibi unutulmaz bir iz bırakıyorsun. Herkesin kalbinde, bir film karesi kadar net ve kalıcı bir yer ediniyorsun. Seni unutmak, bir filmi veya dizi bölümünü unutmak kadar zor. Seninle geçirilen her an, bir film sahnesi kadar etkileyici ve kalıcı. Sen, adeta bir bağımlılık yaratıyorsun ve bu bağımlılıktan kurtulmak neredeyse imkansız.