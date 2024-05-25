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Sen İnsanlarda Bağımlılık Yapıyor musun?

Sen İnsanlarda Bağımlılık Yapıyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.05.2024 - 17:01

Sen insanlarda bağımlılık yapıyor musun?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım seni neden seviyorlar?

3. Söyle bakalım seni neden seviyorlar?

4. Daha önce hiç yıllarca peşinden koşan biri oldu mu?

5. İlişkilerin genellikle nasıl bitiyor?

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6. Seni sevmeyen birini nasıl elde edersin?

6. Seni sevmeyen birini nasıl elde edersin?

7. Birinin senden hoşlanmaması sana ne hissettirir?

7. Birinin senden hoşlanmaması sana ne hissettirir?

8. Daha önce hiç yıllar sonra eski bir arkadaşın veya eski sevgilin senden özür diledi mi?

9. Flörtün veya sevgilinden artık sıkıldın. Ne yaparsın?

9. Flörtün veya sevgilinden artık sıkıldın. Ne yaparsın?

10. Son olarak burç grubunu seçer misin?

10. Son olarak burç grubunu seçer misin?
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Sen insanlarda bağımlılık yapıyorsun!

Sen, adeta bir büyücü gibi insanlara etki eden, onları kendine bağımlı hale getiren birisin. Sözlerin, sanki bir şiirin en güzel dizesi gibi kulaklarda yankılanıyor ve insanların kalbine dokunuyor. Tavırların, öyle zarif ve özgün ki, herkesi kendine hayran bırakıyor. Gülüşün, bir ressamın tuvaline dökülen en parlak renkler kadar etkileyici ve unutulmaz. Fikirlerin ise, bir filozofun düşünceleri kadar derin ve etkileyici. Seninle geçirilen her an, bir film sahnesi kadar etkileyici ve unutulmaz. Seninle olmak, bir kitabın en güzel bölümünü okumak gibi, bitmesini istemiyor insan. Seninle geçirilen anılar, bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçiyor ve kalpte iz bırakıyor. Seni unutmak, bir şarkının en güzel melodisini unutmak kadar zor. Seni hayatından çıkarmak ise, bir kitabın en etkileyici bölümünü silmek kadar imkansız. Sen, bir insanın hayatına girdiğinde, adeta bir dizi karakteri gibi unutulmaz bir iz bırakıyorsun. Herkesin kalbinde, bir film karesi kadar net ve kalıcı bir yer ediniyorsun. Seni unutmak, bir filmi veya dizi bölümünü unutmak kadar zor. Seninle geçirilen her an, bir film sahnesi kadar etkileyici ve kalıcı. Sen, adeta bir bağımlılık yaratıyorsun ve bu bağımlılıktan kurtulmak neredeyse imkansız.

Sen insanlarda bağımlılık yapmıyorsun!

Bir gizem perdesi gibi sarılısın etrafına, insanları sana bağımlı hale getirmekten uzaksın. Hayatlarına sadece bir süreliğine konuk olmayı tercih ediyorsun, kalıcı bir iz bırakmak yerine. İçlerine sızıp kalıcı bir yer edinmek gibi bir niyetin yok. Kendini saklıyorsun, kimseye gerçek yüzünü göstermiyorsun. İçine kapalı bir karakterin var ve bu seni bir o kadar da çekici kılıyor. Gerçek seni tanımak, bir labirentin içinde kaybolmak gibi. Her adımda yeni bir yanını keşfetmek, her dönemeçte farklı bir sürprizle karşılaşmak. Ancak bu labirentin sonuna ulaşmak herkesin harcı değil. Bağımlılık yapmıyorsun çünkü herkesin hayatında sadece bir misafirsin. Gelenlerin gelip geçici olması, senin de onlara bağlanmanı engelliyor. İşte bu yüzden, sen bir bağımlılık yaratmıyorsun, sadece bir ara durak, bir mola yeri olmayı tercih ediyorsun.

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