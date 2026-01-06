onedio
Sen Harcamalarını Planlıyor musun Yoksa Akışına mı Bıraktın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.01.2026 - 17:01

Para harcama şekli karakteri ele veren en önemli şeylerden biri! Kimi ay ay bütçe yapar, kimi hesap konusunda daha rahattır. Peki sen harcama konusunda nasıl bir tavır sergiliyorsun? Cevabı sen de bilmiyorsan, o halde buyur teste! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Maaşın yattığı gün ilk yaptığın şey ne?

3. Ay ortasında beklenmedik bir harcama çıktı diyelim, tepkin ne olur?

4. Peki, alışveriş alışkanlığın ne durumda?

5. Bir arkadaşın seni akşam dışarı davet ettiğinde ne yaparsın?

6. Aylık harcamalarını takip ediyor musun?

7. Söyle bakalım, kendine pahalı bir şey almak istediğinde ne yaparsın?

8. Yıl içinde olan büyük indirimler sende ne uyandırıyor?

9. Son olarak, ay sonu yaklaştığında nasıl bir ruh halinde olursun?

Planlı ama esnek birisin!

Sen parayı yönetmeyi çok iyi biliyorsun! Neye, nasıl harcama yapacağını çok iyi hesap ediyor, böylece ay sonu geldiğinde de bir panik yaşamıyorsun. Her ay kalem kalem hesap yapıyor, en ufak detayları bile planlamana dahil ediyorsun. Kendine ödül vermeyi de biliyor ama ipin ucunu kaçırmıyorsun. Harcamaların konusundaki bu disiplinin sayesinde finansal olarak gayet güvendesin diyebiliriz.

Sen biraz akışına bırakmışsın!

Aylık planlama, bütçe yönetimi, gelir-gider dengesini sağlamak gibi şeyler pek sana göre değil. Harcamalarını tam anlamıyla kontrol ettiğin söylenemez. Çoğu zaman, “Bir şekilde hallederim!” yaklaşımıyla hareket ediyorsun. Harcama yaparken anlık olarak keyif almak senin için daha önemli. Bu durumu idare edebiliyorsun ama bazen ay sonuna doğru “Keşke biraz daha dikkat etseydim.” dediğin oluyor. Biraz planlama alışkanlığı edinirsen, ay sonunu daha rahat getirebilirsin.

Harcama konusunda fazla temkinlisin!

Senin, para konusunda fazla dikkatli, hatta zaman zaman kendini sıkan bir yapın var. Bir ihtiyacın olsa bile harcama yapmaktan kaçınıyorsun. Bu seni güvende hissettiriyor ama bazen hayat kaliteni düşürüyor. Para konusunda kontrol sende, zaten hesabını biliyorsun, yalnızca biraz esnek olman lazım. Kendin için küçük kaçamaklar yapmak seni eksiye düşürmez! Hesap yaparken motivasyonunu da düşünmeyi unutma!

