Sen Harcamalarını Planlıyor musun Yoksa Akışına mı Bıraktın?

Sen parayı yönetmeyi çok iyi biliyorsun! Neye, nasıl harcama yapacağını çok iyi hesap ediyor, böylece ay sonu geldiğinde de bir panik yaşamıyorsun. Her ay kalem kalem hesap yapıyor, en ufak detayları bile planlamana dahil ediyorsun. Kendine ödül vermeyi de biliyor ama ipin ucunu kaçırmıyorsun. Harcamaların konusundaki bu disiplinin sayesinde finansal olarak gayet güvendesin diyebiliriz.