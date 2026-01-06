Sen Harcamalarını Planlıyor musun Yoksa Akışına mı Bıraktın?
Para harcama şekli karakteri ele veren en önemli şeylerden biri! Kimi ay ay bütçe yapar, kimi hesap konusunda daha rahattır. Peki sen harcama konusunda nasıl bir tavır sergiliyorsun? Cevabı sen de bilmiyorsan, o halde buyur teste! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Maaşın yattığı gün ilk yaptığın şey ne?
3. Ay ortasında beklenmedik bir harcama çıktı diyelim, tepkin ne olur?
4. Peki, alışveriş alışkanlığın ne durumda?
5. Bir arkadaşın seni akşam dışarı davet ettiğinde ne yaparsın?
6. Aylık harcamalarını takip ediyor musun?
7. Söyle bakalım, kendine pahalı bir şey almak istediğinde ne yaparsın?
8. Yıl içinde olan büyük indirimler sende ne uyandırıyor?
9. Son olarak, ay sonu yaklaştığında nasıl bir ruh halinde olursun?
Planlı ama esnek birisin!
Sen biraz akışına bırakmışsın!
Harcama konusunda fazla temkinlisin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
