Sen Hangi Gibi Karakterisin?
Sen Hangi Gibi Karakterisin?
Sıcakkanlı ve saf Ersoy mu, entellektüel İlkan mı yoksa pasif agresif Yılmaz mı? 🤔 Sence sen hangi Gibi dizisi karakterisin?
Öğrenmek için, haydi testeee! 👇🥳
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1. Öncelikler yaşını öğrenelim.
2. Sence bu kelimenin doğru yazımı hangisi?
3. Arkadaşının babaannesinin Hollandalı, Erasumuslu bir yamyam tarafından yenildiğini öğrensen, tepkin ne olur?
4. Peki, sen arkadaş grubunda hangi kişisin?
5. Bu kıyafetlerden hangisini tercih edersin?
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6. Odanın duvarını boyatacak olsan, nasıl bir renk seçerdin?
7. Bu Gibi repliklerinden hangisi favorin?
8. Hayatından ne kadar memnunsun?
9. Son olarak, hayattaki şansını 1'den 5'e kadar puanla bakalım.
İlkkan!
Yılmaz!
Ersoy!
Ethem!
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