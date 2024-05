Verdiğin cevaplara göre sen Gibi dizisindeki Ethemsin! Her sabah gözlerini açtığında, güneşin altında sakin ve huzurlu bir gün geçirmeyi hayal ediyorsun. Ancak, sanki bir kara bulutun altında yaşıyormuşçasına, belalar adeta seni bulmak için pusuda bekliyor. Şanssızlık mı, kaderin cilvesi mi bilinmez; ama adeta bir bela mıknatısı gibi, her türlü dert ve tasa seni buluyor. 🤔 Birçok kez belini doğrultmaya çalışıyorsun ama hayatın sert dalgaları seni yeniden yere seriyor. İşte burada devreye senin dostlukların giriyor. Onlar, hayatın tüm zorluklarına rağmen seni yalnız bırakmayan, her düştüğünde seni yeniden ayağa kaldıran, hayata dair umutlarını tazeleyen kişiler. 🥰Onlar sayesinde, ne kadar zorlu olursa olsun, her durumdan çıkmanı sağlayacak bir çözüm buluyorsun. Ve belki de en önemlisi, onlar sayesinde hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemeyi unutmuyorsun. Ee, tahminimiz sence doğru mu? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 😇👇