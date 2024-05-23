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Sen Hangi Gibi Karakterisin?

Sen Hangi Gibi Karakterisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 11:01

Sıcakkanlı ve saf Ersoy mu, entellektüel İlkan mı yoksa pasif agresif Yılmaz mı? 🤔 Sence sen hangi Gibi dizisi karakterisin?

Öğrenmek için, haydi testeee! 👇🥳

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1. Öncelikler yaşını öğrenelim.

2. Sence bu kelimenin doğru yazımı hangisi?

3. Arkadaşının babaannesinin Hollandalı, Erasumuslu bir yamyam tarafından yenildiğini öğrensen, tepkin ne olur?

4. Peki, sen arkadaş grubunda hangi kişisin?

5. Bu kıyafetlerden hangisini tercih edersin?

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6. Odanın duvarını boyatacak olsan, nasıl bir renk seçerdin?

7. Bu Gibi repliklerinden hangisi favorin?

7. Bu Gibi repliklerinden hangisi favorin?

8. Hayatından ne kadar memnunsun?

9. Son olarak, hayattaki şansını 1'den 5'e kadar puanla bakalım.

İlkkan!

İlkkan!

Verdiğin cevaplara göre sen Gibi dizisindeki İlkkansın! Her zaman olduğu gibi, olaylara farklı bir perspektiften bakmayı seven entelektüel bir kişisin. 😇 Her konuda derinlemesine ve felsefi düşünen, bu konuda bazen ileri bile giden bir karaktersin. Evet, bazen bu durum arkadaşlarını biraz yorabiliyor, çünkü senin felsefi yaklaşımların herkesin sindirebileceği türden değil. Ancak, bu senin özgün düşünce tarzının bir parçası. 🤔 Seni tanıyan arkadaşların ilk başta seninle anlaşamayacaklarını düşünüyor, ama gerçekten arkadaşın olanlar kolay kolay senden kopamıyor. Hassas ve kırılgan bir yanın var, ancak bu özelliğini genellikle güçlü ve özgüvenli tavırlarınla gizliyorsun. Bazen yaptığın safça hareketler, senin başına bela açıyor ve içinden çıkılması zor durumlara düşüyorsun.  Ancak sağlam dostlukların sayesinde dostlarınla sırt sırta verip de aşamayacağın hiçbir durum yok! Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥳

Yılmaz!

Yılmaz!

Verdiğin cevaplara göre sen Gibi dizisindeki Yılmazsın! Doğrucu ve sert mizacın, pasif-agresif tavırlarınla birleşince, etrafındakileri biraz ürkütse de, aslında onların en güvendiği kişi sensin. Zorlu bir karaktere sahip olmana rağmen, her zaman doğal ve özgün bir yaşam sürmeyi tercih ediyorsun. 🥰Kendi halinde, sıradan bir hayat peşindesiniz. Ancak, hayatındaki renkler, hep en yakın arkadaşlarından geliyor. Onlar, sürekli başını belaya sokan, en tuhaf ve saçma durumlara düşen kişiler. Belki de bu yüzden hayatın hiç sıkıcı olmuyor.  😁 Ama işin ilginç yanı, onları bu karmaşadan kurtaran kişi de hep sen oluyorsun. Onlara duyduğun sevgi ve arkadaşlık bağın o kadar güçlü ki, her seferinde onları bu zor durumlardan çekip çıkarıyorsunuz. İşte bu yüzden, belki de onların hayatlarında olmazsa olmaz karakterlerden birisin. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 😇👇

Ersoy!

Ersoy!

Verdiğin cevaplara göre sen sen Gibi dizisindeki Ersoysun! Senin saf ve temiz kalbin, hassas ve dokunaklı yüreğinle, her zaman güvenilir, eğlenceli ve kaygısız bir ruh hali içinde olduğunu söyleyebiliriz. 😇 Bu saflığın bazen başını belaya sokuyor, hatta bazen içinden çıkılması güç durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Ancak bu durumlar seni yıldırmıyor çünkü arkadaşlıklarını sağlam ve güçlü temellere oturttuğun için, zor zamanlarda yanında olan dostların var. 🥰Bazen fazla itiraz ediyor, memnun olmadığında trip atıyorsun. Ancak bu, senin karakterinin bir parçası ve herkes seni olduğun gibi kabul etmiş. Bu durum, seni sen yapan özelliklerden biri ve bu yüzden değişmeni kimse istemiyor. İtirazların ve triplerin bile senin saflığının ve temiz kalbinin bir yansıması. Ee tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🤗👇

Ethem!

Ethem!

Verdiğin cevaplara göre sen Gibi dizisindeki Ethemsin! Her sabah gözlerini açtığında, güneşin altında sakin ve huzurlu bir gün geçirmeyi hayal ediyorsun. Ancak, sanki bir kara bulutun altında yaşıyormuşçasına, belalar adeta seni bulmak için pusuda bekliyor. Şanssızlık mı, kaderin cilvesi mi bilinmez; ama adeta bir bela mıknatısı gibi, her türlü dert ve tasa seni buluyor. 🤔 Birçok kez belini doğrultmaya çalışıyorsun ama hayatın sert dalgaları seni yeniden yere seriyor. İşte burada devreye senin dostlukların giriyor. Onlar, hayatın tüm zorluklarına rağmen seni yalnız bırakmayan, her düştüğünde seni yeniden ayağa kaldıran, hayata dair umutlarını tazeleyen kişiler. 🥰Onlar sayesinde, ne kadar zorlu olursa olsun, her durumdan çıkmanı sağlayacak bir çözüm buluyorsun. Ve belki de en önemlisi, onlar sayesinde hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemeyi unutmuyorsun. Ee, tahminimiz sence doğru mu? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 😇👇

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