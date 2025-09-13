Sen Güçlü Görünmeye mi Çalışıyorsun?
Bazen gülümsüyoruz… Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Oysa içimizde fırtınalar koparken bile dimdik durmaya çalışıyoruz. Peki bu gerçekten güç mü, yoksa sadece güçlü görünmeye çalışmak mı? Gerçekten duygusal olarak dayanıklı mısın, yoksa kırılmamak için sert mi görünüyorsun?
Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Sen güçlü görünmek için çabalamıyorsun!
Duygularını Saklamayı Güçlü Olmak Sanıyorsun!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
