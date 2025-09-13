onedio
article/comments
article/share
Sen Güçlü Görünmeye mi Çalışıyorsun?

Sena Erdoğdu
13.09.2025 - 15:02

Bazen gülümsüyoruz… Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Oysa içimizde fırtınalar koparken bile dimdik durmaya çalışıyoruz. Peki bu gerçekten güç mü, yoksa sadece güçlü görünmeye çalışmak mı? Gerçekten duygusal olarak dayanıklı mısın, yoksa kırılmamak için sert mi görünüyorsun?

Sen güçlü görünmek için çabalamıyorsun!

Sen, güçlü görünmek için ekstra bir çaba sarf etmiyorsun. Doğal bir özgüvenin var ve bu özgüvenin ışığı, içindeki gücü etrafına yansıtıyor. Kendine has bir duruşun ve karizman var. İçinde bulunduğun her ortamda, enerjinle fark yaratıyorsun. Kendi tarzını oluşturmuş biri olarak, herkesin seni takip ettiği bir lider gibisin. Bu yüzden güçlü görünmek için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yok. Çünkü sen zaten var olduğun her yerde gücünü hissettiriyorsun. Kendine olan inancın ve pozitif enerjin, etrafındaki herkesi etkiliyor. Bu yüzden sen, sadece sen olmaya devam et. Çünkü senin doğallığın, senin en güçlü silahın.

Duygularını Saklamayı Güçlü Olmak Sanıyorsun!

Bir bakışta, adeta bir kaya gibi sağlam, soğukkanlı ve her zaman kontrolü elinde bulunduran biri olduğun düşünülüyor. Dış dünyaya karşı bu güçlü görüntüyü korumak için, kendi duygusal dünyanı bir zırhın ardına saklıyorsun. Kimseye yük olmamak adına, duygularını içine atıyorsun ve bazen de yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Belki de bu, güçlü görünme çabasının bir sonucu olarak geliştirdiğin bir savunma mekanizmasıdır. Ancak, unutmamalısın ki, duygularını paylaşmak asla bir zayıflık belirtisi değildir, tam tersine, bu bir cesaret işaretidir. Gerçek ve sağlam bağlar, yüreğini açarak, duygularını paylaşarak kurulur. Kendine duygusal anlamda biraz daha alan tanımayı denediğinde, hayatın ağırlığının hafiflediğini görebilirsin. Bu, belki de hayatının daha az stresli ve daha huzurlu olmasının anahtarı olabilir. Kendini olduğun gibi kabul etmek ve duygularını özgürce ifade etmek, hem senin için hem de çevrendeki insanlar için bir rahatlama sağlayabilir.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
