Sen Güçlü Görünmeye mi Çalışıyorsun?

Bir bakışta, adeta bir kaya gibi sağlam, soğukkanlı ve her zaman kontrolü elinde bulunduran biri olduğun düşünülüyor. Dış dünyaya karşı bu güçlü görüntüyü korumak için, kendi duygusal dünyanı bir zırhın ardına saklıyorsun. Kimseye yük olmamak adına, duygularını içine atıyorsun ve bazen de yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Belki de bu, güçlü görünme çabasının bir sonucu olarak geliştirdiğin bir savunma mekanizmasıdır. Ancak, unutmamalısın ki, duygularını paylaşmak asla bir zayıflık belirtisi değildir, tam tersine, bu bir cesaret işaretidir. Gerçek ve sağlam bağlar, yüreğini açarak, duygularını paylaşarak kurulur. Kendine duygusal anlamda biraz daha alan tanımayı denediğinde, hayatın ağırlığının hafiflediğini görebilirsin. Bu, belki de hayatının daha az stresli ve daha huzurlu olmasının anahtarı olabilir. Kendini olduğun gibi kabul etmek ve duygularını özgürce ifade etmek, hem senin için hem de çevrendeki insanlar için bir rahatlama sağlayabilir.