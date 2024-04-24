Sen Çocuk Ruhlu musun?
Sen Çocuk Ruhlu musun?
Bu test senin çocuk ruhlu olup olmadığını söyleyecek!
Haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi özellik seni daha iyi tanımlar?
4. Bir sorunla karşılaştığında, ilk tepkin ne olur?
5. Hangi aktiviteyi yaparken en çok eğlenirsin?
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6. Günlük rutininde en çok hangi aktiviteye zaman ayırırsın?
7. En sevdiğin çocukluk hatırası hangisidir?
8. Hangi aktivite seni en çok çocukluğuna geri götürür?
9. En sevdiğin çocuk kitabı hangisidir?
10. Çocukken hayalini kurduğun bir meslek veya kariyer nedir?
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Sen çocuk ruhlusun!
Bazen çocuk ruhlu!
Çoğunlukla değilsin!
Çocuk ruhlu değilsin!
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