Seçtiğin Yiyeceklere Göre Ruhunun Nereli Olduğunu Söylüyoruz
Seçtiğin Yiyeceklere Göre Ruhunun Nereli Olduğunu Söylüyoruz
Tercih ettiğiniz yemeklerin ruhunuzun nereli olduğunu ortaya çıkarması sizce de çok garip değil mi? Bu testimizde seçtiğin yiyecekler ruhunun nereli olduğunu söylüyor.
Hazırsan;
Başlıyoruz!
Dikkat: Bu testi açken çözmenizi tavsiye etmiyoruz. 🤪
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1. Sabah kahvaltıda hangisini yemeyi tercih edersin?
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2. Öğlen Yemeğinde bunlardan hangisini tercih edersin?
3. Akşam yemeği yiyecek olsan hangisini seçersin?
4. Aşağıdakilerden hangi salatayı yemeyi istersin?
5. Yemekten sonra hangi tatlıyı seçersin?
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6. Aşağıdakilerden hangi içeceği içmek istersin?
7. Peki son olarak bu yiyecek ve içecekleri nerede tatmak istersin?
Sen İstanbullusun!
Sen İzmirlisin!
Sen Ankaralısın!
Sen Adanalısın!
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