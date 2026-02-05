Seçtiğin Yıldız Tilbe Şarkılarına Göre Ne Kadar Dertlisin?
Yıldız Tilbe sadece bir sanatçı değil, ruh halimizin en net aynası, söylenmemiş sözlerimizin tercümanıdır. Şarkılarının her notasında mutlaka kendimizden, kırık kalbimizden bir parça buluruz. Peki, senin playlist'inde hangi Yıldız çalıyor ve bu seçimler senin kalbinin durumu hakkında ne fısıldıyor?
Gel, seçtiğin şarkılarla ruhunun dert barometresini ölçelim. Hazırsan, testimiz başlıyor!
1. Bir Yıldız Tilbe şarkısı seçerek testimize başlayalım!
2. Diyelim ki deliler gibi aşık oldun, hangi şarkısı çalardı arka fonda?
3. Peki aşkına karşılık alamadığında hangisini dinlersin?
4. Sence hangisi?
5. Bu şarkılardan birini seç!
6. Seç Yıldız ablamızdan bir şarkı daha.
7. Neredeyse bitiriyoruz, seç.
8. Son olarak...
Damarlarından kan yerine hüzün akıyor!
Orta şekerli dertlisin!
Dert tasa sana teğet geçmiş!
