Seçtiğin Yıldız Tilbe Şarkılarına Göre Ne Kadar Dertlisin?

Senin derdin boyunu aşmış, resmen Yıldız Tilbe’nin o titreyen sesiyle ve ciğer yakan vurgularıyla bütünleşmişsin. Sanki dünya üzerindeki bütün aşk acılarını, yarım kalmışlıkları sen yüklenmişsin gibi bir halin var; gecelerin uzun, uykuların ise hep kaçak. Mutluluğu bile biraz buruk yaşıyorsun çünkü kalbin epey yorgun. Ama unutma ki bu kadar derin hissetmek de büyük bir yetenek, senin yüreğin pamuk gibi ama hayatta biraz fazla hırpalanmışsın. Bize sorarsan, bu akşam kendine bir güzellik yap ve biraz nefes al, çünkü bu kadar keder bünyeye fazla!