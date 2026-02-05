onedio
Seçtiğin Yıldız Tilbe Şarkılarına Göre Ne Kadar Dertlisin?

05.02.2026 - 22:01

Yıldız Tilbe sadece bir sanatçı değil, ruh halimizin en net aynası, söylenmemiş sözlerimizin tercümanıdır. Şarkılarının her notasında mutlaka kendimizden, kırık kalbimizden bir parça buluruz. Peki, senin playlist'inde hangi Yıldız çalıyor ve bu seçimler senin kalbinin durumu hakkında ne fısıldıyor? 

Gel, seçtiğin şarkılarla ruhunun dert barometresini ölçelim. Hazırsan, testimiz başlıyor!

1. Bir Yıldız Tilbe şarkısı seçerek testimize başlayalım!

2. Diyelim ki deliler gibi aşık oldun, hangi şarkısı çalardı arka fonda?

3. Peki aşkına karşılık alamadığında hangisini dinlersin?

4. Sence hangisi?

5. Bu şarkılardan birini seç!

6. Seç Yıldız ablamızdan bir şarkı daha.

7. Neredeyse bitiriyoruz, seç.

8. Son olarak...

Damarlarından kan yerine hüzün akıyor!

Senin derdin boyunu aşmış, resmen Yıldız Tilbe’nin o titreyen sesiyle ve ciğer yakan vurgularıyla bütünleşmişsin. Sanki dünya üzerindeki bütün aşk acılarını, yarım kalmışlıkları sen yüklenmişsin gibi bir halin var; gecelerin uzun, uykuların ise hep kaçak. Mutluluğu bile biraz buruk yaşıyorsun çünkü kalbin epey yorgun. Ama unutma ki bu kadar derin hissetmek de büyük bir yetenek, senin yüreğin pamuk gibi ama hayatta biraz fazla hırpalanmışsın. Bize sorarsan, bu akşam kendine bir güzellik yap ve biraz nefes al, çünkü bu kadar keder bünyeye fazla!

Orta şekerli dertlisin!

Sen dışarıdan bakıldığında 'yıkılmadım ayaktayım' diyorsun ama içinde fırtınalar koptuğunu, o ince sızıyı biz görüyoruz. Hayatın tadını çıkarmayı biliyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun ama o ince saz çaldığında ya da bir kadeh kalktığında gözlerin hemen doluyor. Yıldız’ın hem oynatan hem ağlatan şarkıları tam sana göre; yani ne tamamen karalar bağlamışsın ne de dünya umurunda değil diyebiliyorsun. Melankoliyi dozunda seviyorsun, acınla barışıksın ve onu bir aksesuar gibi gururla, kimseye yük etmeden taşıyorsun.

Dert tasa sana teğet geçmiş!

Vallahi helal olsun, sen Yıldız Tilbe şarkılarında bile oynamayı, coşmayı ve ritim tutmayı seçen o nadir ve şanslı insanlardansın! Sen hayatı o kadar seviyorsun ki, en damar şarkıda bile 'aman boşver' deyip o meşhur, özgür Yıldız dansını yapmaya başlıyorsun. Senin lügatında aşk acısına, kara kışlara, depresyona yer yok; bütün dertlere meydan okuyorsun. Enerjin o kadar yüksek ki etrafındakilere de hayat aşılıyorsun, dert sana uğrasa bile kapıdan dönüp gidiyor. Aynen böyle devam et, senin bu neşen ve 'Yıldız deliliği' dünyaya lazım!

