Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Sen onu çok özlüyorsun. Belki de bir sabah uyanıp artık bu özlemin biteceğini umuyorsun, ama her yeni gün, onun yokluğunun hayatındaki ağırlığını daha da hissettiriyor. Gözlerin, onunla geçen o güzel anların izlerini arıyor; kulakların, belki bir ses, bir kelimeyle onun varlığını hissetmek istiyor. Ama ne yaparsan yap, o boşluk dolmuyor. Onunla paylaştığın o küçük anılar, şimdi zihninin içinde büyük birer fırtınaya dönüşüyor. Kahkahaları, dokunuşları, söylediği her küçük şey, bir anda sana her şeyden daha anlamlı geliyor. Günlerin sıradan akışında, onun adı, bir şarkıda, bir sokak tabelasında ya da bir rüyada karşına çıkıyor ve her defasında seni durup düşündürüyor: “Keşke burada olsaydı…” Sen onun yokluğunu çok fazla hissediyorsun. Hayat devam ediyor gibi görünüyor ama içinde bir şeyler eksik. O, senin tamamlayıcınmış gibi. Bir bakış, bir gülüş, belki sadece bir “Merhaba” demesi bile dünyanı yeniden renklendirebilirmiş gibi geliyor. Ama şimdi, onun yokluğu senin göğsünde büyüyen bir sessizliğe dönüşmüş. Her an onu düşünmek, her şeyde onun izini aramak seni yoruyor ama aynı zamanda bu özlem, onun hayatındaki yerini daha da güçlü bir şekilde gösteriyor. Bu kadar özlemek bir yandan acı verse de, bir yandan da sevgini ne kadar derin yaşadığını hatırlatıyor. Ama biliyorsun, onu ne kadar özlersen özle, bazen sevgi de beklemeyi öğrenmek demek. Belki bir gün, o boşluk dolacak. Belki o tekrar hayatına dokunacak ya da bu his, içinde başka bir şekilde anlam bulacak. Ama şu an, onun yokluğu seni her şeyden daha fazla sarıyor. Çünkü onun senin için ne kadar özel olduğunu hiç kimse bilemez.