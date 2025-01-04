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Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 14:02

Bazen duygularımızı anlamak zorlaşır. Onu mu özlüyorsun, yoksa hissettiklerin aslında çok daha derin bir şey mi? Belki de kalbin midene bir mesaj yolluyordur! Seçtiğin yemeklere göre duygularını açığa çıkaran bir yolculuğa hazır mısın? Bu test, sadece damak zevkini değil, kalbinin en derin köşelerini de ortaya çıkaracak. Hadi bakalım, hissettiklerinle yüzleşmeye var mısın?

Hadi teste!

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Sen onu özlüyorsun!

Sen onu çok özlüyorsun. Belki de bir sabah uyanıp artık bu özlemin biteceğini umuyorsun, ama her yeni gün, onun yokluğunun hayatındaki ağırlığını daha da hissettiriyor. Gözlerin, onunla geçen o güzel anların izlerini arıyor; kulakların, belki bir ses, bir kelimeyle onun varlığını hissetmek istiyor. Ama ne yaparsan yap, o boşluk dolmuyor. Onunla paylaştığın o küçük anılar, şimdi zihninin içinde büyük birer fırtınaya dönüşüyor. Kahkahaları, dokunuşları, söylediği her küçük şey, bir anda sana her şeyden daha anlamlı geliyor. Günlerin sıradan akışında, onun adı, bir şarkıda, bir sokak tabelasında ya da bir rüyada karşına çıkıyor ve her defasında seni durup düşündürüyor: “Keşke burada olsaydı…” Sen onun yokluğunu çok fazla hissediyorsun. Hayat devam ediyor gibi görünüyor ama içinde bir şeyler eksik. O, senin tamamlayıcınmış gibi. Bir bakış, bir gülüş, belki sadece bir “Merhaba” demesi bile dünyanı yeniden renklendirebilirmiş gibi geliyor. Ama şimdi, onun yokluğu senin göğsünde büyüyen bir sessizliğe dönüşmüş. Her an onu düşünmek, her şeyde onun izini aramak seni yoruyor ama aynı zamanda bu özlem, onun hayatındaki yerini daha da güçlü bir şekilde gösteriyor. Bu kadar özlemek bir yandan acı verse de, bir yandan da sevgini ne kadar derin yaşadığını hatırlatıyor. Ama biliyorsun, onu ne kadar özlersen özle, bazen sevgi de beklemeyi öğrenmek demek. Belki bir gün, o boşluk dolacak. Belki o tekrar hayatına dokunacak ya da bu his, içinde başka bir şekilde anlam bulacak. Ama şu an, onun yokluğu seni her şeyden daha fazla sarıyor. Çünkü onun senin için ne kadar özel olduğunu hiç kimse bilemez.

Sen ona hissettiklerini özlüyorsun!

Sen onu değil, ona hissettiklerini özlüyorsun. Belki de onunla geçen zamanlardan daha çok, o zamanlarda içini kaplayan o sıcaklığı, o heyecanı, o tarifsiz huzuru özlüyorsun. Onunla birlikteyken dünyayı daha renkli, daha anlamlı görüyordun. Her şey yerli yerindeydi, eksik hiçbir şey yoktu. Ama şimdi fark ediyorsun ki, aslında o değil, onun varlığıyla senin içinde uyandırdığı duygular seni hayata bağlayan şeymiş. Sen o duyguları özlüyorsun. O zamanlarda yaşadığın güveni, sevildiğini hissetmenin verdiği huzuru, kalbinin bir kuş gibi çırpınmasını… Onunla konuşurken sesinin titremesini, onun adını her duyduğunda kalbinin hızlanmasını, birlikte güldüğünüzde içini kaplayan o tarifsiz mutluluğu özlüyorsun. Çünkü o anlar sadece bir insana bağlı değil, senin içindeki en saf, en gerçek hislere dokunmuştu. Şimdi yalnızlık, onun yokluğundan ziyade, o hislerin seninle olmamasının ağırlığını taşıyor. O zamanlar ne kadar canlı hissettiğini, hayatın içinde ne kadar “var” olduğunu fark ediyorsun. Birinin seninle olduğu için değil, senin o duygulara sahip olduğun için özel hissettiğini anlıyorsun. Sen aslında o duygularla yeniden buluşmayı özlüyorsun. Sevmenin, güvenmenin, kendini birine ait hissetmenin, karşılıksız bir şekilde mutlu olmanın o saf halini geri istiyorsun. Belki de bunun nedeni, o hislerin sende bıraktığı izlerin şimdi senin bir parçan gibi olması. O hislerle yeniden dolmak istiyorsun; çünkü o zamanlar hayata başka bir gözle bakıyordun. Bu özlem, onun şahsına değil, senin kendine hissettiklerinle ilgili. O duygular, senin ruhunun en güzel yanlarını ortaya çıkarıyordu. Şimdi onları tekrar bulmayı, yeniden o hislerle tanışmayı, o coşkuyu yaşamayı istiyorsun. Çünkü insanı asıl güçlü kılan şey, bir başkası değil, içindeki o sevme kapasitesi, o duyguları yaşama cesareti. Ve sen, o duyguları yeniden hissetmeye her zaman hazır birisin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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