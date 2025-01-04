Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Sen onu değil, ona hissettiklerini özlüyorsun. Belki de onunla geçen zamanlardan daha çok, o zamanlarda içini kaplayan o sıcaklığı, o heyecanı, o tarifsiz huzuru özlüyorsun. Onunla birlikteyken dünyayı daha renkli, daha anlamlı görüyordun. Her şey yerli yerindeydi, eksik hiçbir şey yoktu. Ama şimdi fark ediyorsun ki, aslında o değil, onun varlığıyla senin içinde uyandırdığı duygular seni hayata bağlayan şeymiş. Sen o duyguları özlüyorsun. O zamanlarda yaşadığın güveni, sevildiğini hissetmenin verdiği huzuru, kalbinin bir kuş gibi çırpınmasını… Onunla konuşurken sesinin titremesini, onun adını her duyduğunda kalbinin hızlanmasını, birlikte güldüğünüzde içini kaplayan o tarifsiz mutluluğu özlüyorsun. Çünkü o anlar sadece bir insana bağlı değil, senin içindeki en saf, en gerçek hislere dokunmuştu. Şimdi yalnızlık, onun yokluğundan ziyade, o hislerin seninle olmamasının ağırlığını taşıyor. O zamanlar ne kadar canlı hissettiğini, hayatın içinde ne kadar “var” olduğunu fark ediyorsun. Birinin seninle olduğu için değil, senin o duygulara sahip olduğun için özel hissettiğini anlıyorsun. Sen aslında o duygularla yeniden buluşmayı özlüyorsun. Sevmenin, güvenmenin, kendini birine ait hissetmenin, karşılıksız bir şekilde mutlu olmanın o saf halini geri istiyorsun. Belki de bunun nedeni, o hislerin sende bıraktığı izlerin şimdi senin bir parçan gibi olması. O hislerle yeniden dolmak istiyorsun; çünkü o zamanlar hayata başka bir gözle bakıyordun. Bu özlem, onun şahsına değil, senin kendine hissettiklerinle ilgili. O duygular, senin ruhunun en güzel yanlarını ortaya çıkarıyordu. Şimdi onları tekrar bulmayı, yeniden o hislerle tanışmayı, o coşkuyu yaşamayı istiyorsun. Çünkü insanı asıl güçlü kılan şey, bir başkası değil, içindeki o sevme kapasitesi, o duyguları yaşama cesareti. Ve sen, o duyguları yeniden hissetmeye her zaman hazır birisin.
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