Sen, hayatın tatlı bir meyvesi gibisin. Gülerken etrafına saçtığın ışıltılı neşe, adeta bir güneş gibi insanların ruhunu aydınlatıyor, onları karanlıktan çıkarıp aydınlığa taşıyor. Konuşmalarındaki samimiyet, bir nehir gibi akıp giden sohbetlerin içinde herkesi sıcak bir kucaklamaya davet ediyor. Herkes, bu samimiyetin içinde kendini rahat ve huzurlu hissediyor, sanki uzun zamandır tanıdığı bir dostla sohbet ediyormuş gibi. Küçük jestlerin, incelikli davranışların, senin etrafındaki insanlara verdiğin değerin en güzel ifadesi. Bu jestler ve davranışlar, senin içindeki büyük kalbi, sevgi dolu ruhu gösteriyor. Her hareketinde, her sözünde bir sıcaklık, bir içtenlik var; bu da seni daha da çekici, daha da sevimli kılıyor. Seninle vakit geçirmek, sanki bir ressamın tuvaline renkli anılar eklemek gibi. Her an, her dakika, hayata dair güzel anılar biriktiriyoruz. İçindeki iyilik ve sevgi, her bir anı daha özel, daha değerli kılıyor. Gerçekten tatlı birisin, bu dünyayı güzelleştirenlerden birisin. Seninle dolu dolu geçen her an, hayatın tadını çıkarmak, onu daha da tatlı kılmak için bir fırsat. Seninle olan her an, hayatın tatlı bir parçası oluyor.