11 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün planlar planlar ve planlarla dolacak zihnin... Aklından neler geçecek neler! Geleceğine dair heyecanlar, iş fikirleri ve yeni projeler gündeminde yer alabilir. Bir an önce harekete geçmek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin. Özellikle iş hayatında güçlenmek için telaşa kapılabilirsin.

Tam da bu noktada Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumundan ilham alacağın aşikar. Kendine bir hedef belirleyerek hafta sonu dahi henüz gelmeden ilk adımı atmak isteyebilirsin. Öyle acelen var ki bir an bile beklemek istemeyebilirsin. Ancak bu telaş ile hata da yapabilirsin.

Bize soracak olursan, yeni bir işe atılmak için harika bir zaman olsa da kendinden emin ve akılcı adımlar atmalısın. Her şeyden emin olmalı, imzalayacağın her belge ve para yatıracağın her yatırımda ayrıntılara odaklanmalısın. Bu sayede ekonomik durumunu ve geleceğini güvence altına alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...