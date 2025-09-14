Seçtiğin Şarkılara Göre Sana Özel Bir Cilt Bakım Rutini Hazırlıyoruz!
Günlük yaşamımızda cilt bakımını aksatmamak gerekiyor. Belli bir rutininin olması hem cildine hem de ruhuna çok iyi gelir! Peki, senin için en uygun cilt bakım rutini hangisi? Eğer sen de bunu keşfetmek istiyorsan bu testi çöz, şarkı seçimlerine göre sana en uygun bakımı birlikte bulalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyanınca modunu yerine getirmek için hangi şarkıyı seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gece yatmadan önce hangi şarkı ruhuna iyi gelir?
3. Söyle bakalım, hangi Tarkan şarkısını duyduğun an yerinde duramazsın?
4. Ayna karşısında kendine bakarken fonda hangi şarkı olsun istersin?
5. Peki, aşk acısı çekerken hangi Şebnem Ferah şarkısı sana iyi gelir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi de spor yaparken dinleyeceğin şarkıyı seç bakalım. 👇
7. Kendini güçlü hissetmek istediğinde hangi şarkıyı açarsın?
8. Son olarak, duşta söyleyeceğin bir şarkı seçmeni istiyoruz. 👇
Senin cildinin ışıltıya ihtiyacı var!
Senin için en ideali arındırıcı bakım!
Senin, pratik ama etkili bir rutine ihtiyacın var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın