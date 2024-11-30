Seçtiğin Şarkıcıya Göre Güncel Ruh Halin Nasıl?
Seçtiğin Şarkıcıya Göre Güncel Ruh Halin Nasıl?
Bize bir şarkıcı seç, biz de sana güncel ruh halini söyleyelim.
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Şu sıralar cıvıl cıvılsın!
Son zamanlarda sürekli eskileri özlüyorsun...
Kendine şefkatli davrandığın ve huzurlu olduğun bir dönemdesin!
Aşık olmayı özlemiş gibi bir halin var!
Bir çiçek gibi açılıp serpilmek istiyorsun!
Sen aşka aşık olmak istiyorsun!
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