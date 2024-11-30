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Yeni Yıla Girmeden Önce Aşk Manifestliyoruz: Size Onu Tıpış Tıpış Getirecek 16 Şarkı

etiket Yeni Yıla Girmeden Önce Aşk Manifestliyoruz: Size Onu Tıpış Tıpış Getirecek 16 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 00:15

Yeni yıla girmeden eli, kulağı, gözü telefonda olanların bir şarkıyla 'onu' manifestleyip istediği aşkı yakalamalarını sağlayacak şarkılar bu listede!

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1. Berkay - Gel Gel

2. İlyas Yalçıntaş - Gel Be Gökyüzüm

3. Simge - Armağan

4. Pinhani - Bilir O Beni

5. Fettah Can - Sen En Çok Aşksın

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6. Çelik - Hercai

7. Kenan Doğulu - İlk Adımı Sen At

8. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

9. Nova Norda - Varım

10. Gülşen - Dillere Düşeceğiz

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11. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın

12. Melike Şahin - Canın Beni Çekti

13. Aynur Aydın - Bi Dakika

14. Mert Demir - Gözlerime Bak

15. Duman - Senden Daha Güzel

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16. Güliz Ayla - Bahsetmem Lazım

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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