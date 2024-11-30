Yeni Yıla Girmeden Önce Aşk Manifestliyoruz: Size Onu Tıpış Tıpış Getirecek 16 Şarkı
Yeni Yıla Girmeden Önce Aşk Manifestliyoruz: Size Onu Tıpış Tıpış Getirecek 16 Şarkı
Yeni yıla girmeden eli, kulağı, gözü telefonda olanların bir şarkıyla 'onu' manifestleyip istediği aşkı yakalamalarını sağlayacak şarkılar bu listede!
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1. Berkay - Gel Gel
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2. İlyas Yalçıntaş - Gel Be Gökyüzüm
3. Simge - Armağan
4. Pinhani - Bilir O Beni
5. Fettah Can - Sen En Çok Aşksın
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6. Çelik - Hercai
7. Kenan Doğulu - İlk Adımı Sen At
8. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
9. Nova Norda - Varım
10. Gülşen - Dillere Düşeceğiz
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11. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın
12. Melike Şahin - Canın Beni Çekti
13. Aynur Aydın - Bi Dakika
14. Mert Demir - Gözlerime Bak
15. Duman - Senden Daha Güzel
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16. Güliz Ayla - Bahsetmem Lazım
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