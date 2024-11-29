Aşkınızı Dağlara Taşlara Yazdıracak O Şarkı Hangisi?
Aşkınızı Dağlara Taşlara Yazdıracak O Şarkı Hangisi?
Aşkınızdan dağlara taşlara yazacak kadar yaşatacak o şarkı hangisi?
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1. İlk olarak ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!
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2. Görüştüğünüzde yapacağınız aktiviteler konusunda benzer seçimler yapabiliyor musunuz?
3. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?
4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?
5. Tartışmalarınızda birbirinizi anladığınızı düşünüyor musun?
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6. Diyelim ki bir konuda partnerine ihtiyacın var. Ondan yardım istemekten çekinir misin?
7. Müzik zevkiniz benziyor mu?
8. Son olarak, gözlerinizle bile konuşabilir misiniz?
mor ve ötesi - Cambaz
Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
9. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül
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