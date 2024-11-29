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Aşkınızı Dağlara Taşlara Yazdıracak O Şarkı Hangisi?

etiket Aşkınızı Dağlara Taşlara Yazdıracak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 00:07

Aşkınızdan dağlara taşlara yazacak kadar yaşatacak o şarkı hangisi?

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1. İlk olarak ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!

2. Görüştüğünüzde yapacağınız aktiviteler konusunda benzer seçimler yapabiliyor musunuz?

3. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?

4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?

5. Tartışmalarınızda birbirinizi anladığınızı düşünüyor musun?

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6. Diyelim ki bir konuda partnerine ihtiyacın var. Ondan yardım istemekten çekinir misin?

7. Müzik zevkiniz benziyor mu?

8. Son olarak, gözlerinizle bile konuşabilir misiniz?

mor ve ötesi - Cambaz

Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

9. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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