Eser ve Berfu Yenenler İlk Kez Veli Toplantısına Katıldı: 30 Kasım'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Eser ve Berfu Yenenler İlk Kez Veli Toplantısına Katıldı: 30 Kasım'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!
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Berfu Yenenler
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Şeyma Subaşı
Cemal Can Canseven
Zeynep Bastık
Arzu Sabancı
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Özge Özpirinçci
Eda Ece
Sinem Kobal
Nazlı Sabancı
Sibil Çetinkaya
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Gamze Erçel
Yasemin Şefkatli
Hazar Ergüçlü
İrem Derici
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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