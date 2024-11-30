Osmanlı Yemeği Yaptılar: MasterChef'te Eleme Potasına Giden İsim Belli Oldu!
Osmanlı Yemeği Yaptılar: MasterChef'te Eleme Potasına Giden İsim Belli Oldu!
MasterChef'te eleme heyecanı artıyor. Şef Vedat Başaran'ın konuk olduğu programda yarışmacılar her zaman olduğu gibi yine ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Programa hem Türk hem de uluslararası yemekler damgasını vurdu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? Potaya kim girdi? MasterChef'in 17. haftasında 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı giderek artıyor. Yarışmacılar 17. haftayı geride bırakırken elenmemek için kıyasıya bir mücadele veriyor. 30 Kasım akşamı yayınlanan programın ilk etabına Türk mutfağına büyük katkıları bulunan, özellikle yaptığı araştırmalarla Osmanlı yemeklerini tanıtan şef Vedat Başaran katıldı.
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Vedat Şef yarışmacılardan 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında çok yenilen 'Seferceliye' yemeğini yapmalarını istedi. Ardından yaptığı değerlendirmede en iyi tabakları yapanların Emre ve Erim olduğunu açıkladı.
MasterChef'in ikici aşamasında ise şefler, Kerem, Alper, Eda ve Onur'dan bir tabak çıkarmalarını istedi. Bu tabağın konsepti şeflerin en sevdiği uluslararası mutfak yemekleriydi. Ve en önemlisi dana etli olmasıydı.
Bu arada Eda'nın gerginliği hem şeflerin hem de yarışmacıların gözünden kaçmadı. Yapılan değerlendirmenin ardından eleme potasına giren isim Kerem oldu.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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