Osmanlı Yemeği Yaptılar: MasterChef'te Eleme Potasına Giden İsim Belli Oldu!

MasterChef'te eleme heyecanı artıyor. Şef Vedat Başaran'ın konuk olduğu programda yarışmacılar her zaman olduğu gibi yine ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Programa hem Türk hem de uluslararası yemekler damgasını vurdu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? Potaya kim girdi? MasterChef'in 17. haftasında 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...