Günün Koşturmasında Kendinize Küçük Bir Mola Verdirtecek ve Gülümsetmeyi Garantileyen 12 Şarkı!
Günün Koşturmasında Kendinize Küçük Bir Mola Verdirtecek ve Gülümsetmeyi Garantileyen 12 Şarkı!
Günün koşuşturmasında bazen bir nefes almak, yüzümüzde küçük bir gülümsemeyle yeniden enerjiyi toplamak o kadar iyi geliyor ki! İşte tam da bu yüzden, size minik bir mola verdirecek, dinlerken yüzünüzde istemsiz bir tebessüm oluşturacak şarkıları bir araya getirdik. Sabah işe ya da okula giderken, öğle arası kahvesinde veya akşam evde yorgunluğu atarken açın, bırakın bu şarkılar ruhunuza dokunsun.
Hazırsanız başlayalım, çünkü bu liste modunuza ilaç gibi gelecek! 🎶
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1. Barış Kocatürk - Benim Ol Dedin
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2. Umut Kaya - Mor Yazma
3. Can Bonomo - Dem
4. Duman - Nerde Benim Kafam
5. Daft Punk - Get Lucky
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6. Vance Joy - Riptide
7. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
8. Barış Manço - Aynalı Kemer
9. Kalben - Çek
10. Mirkelam - Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz?
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11. Sertab Erener - Kumsalda
12. Kenan Doğulu - Doktor
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