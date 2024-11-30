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Mehmet Şef, MasterChef'te Kerem'i Zorbaladığı İddialarına Yanıt Verdi

Mehmet Şef, MasterChef'te Kerem'i Zorbaladığı İddialarına Yanıt Verdi

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2024 - 12:26

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Kerem'i sevmediği ve zorbaladığı sık sık gündem oluyor. Seyirciler programdaki kesitleri sosyal medyada paylaşıp Mehmet Şef hakkında yorumda bulunurken Mehmet Şef'ten yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz haftalarda Kerem'e 'Bizden beş kuruş alamadın' diyen Mehmet Şef, bu sözleri nedeniyle yoğun linç aldı. Mehmet Şef, söz konusu zorbalık iddialarına programda yanıt verdi.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda Mehmet Şef ve Kerem arasındaki garip enerji damga vuruyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda Mehmet Şef ve Kerem arasındaki garip enerji damga vuruyor.

Mehmet Şef, daha öncelerde Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olan Kerem için "Ben Sous Chef olduğuna inanmıyorum" demişti.

Mehmet Şef, daha öncelerde Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olan Kerem için "Ben Sous Chef olduğuna inanmıyorum" demişti.

Ödül oyunlarında hala para ödülü alamayan Kerem için "Beş kuruş alamadın bizden" ifadelerini kullanan Mehmet Şef, bu defa sosyal medyada fena linçlendi.

Ödül oyunlarında hala para ödülü alamayan Kerem için "Beş kuruş alamadın bizden" ifadelerini kullanan Mehmet Şef, bu defa sosyal medyada fena linçlendi.

Söz konusu linçleri bu defa göz ardı edemeyen Mehmet Şef, yayın esnasında Kerem'i zorbaladığı iddialarına yanıt verdi.

Söz konusu linçleri bu defa göz ardı edemeyen Mehmet Şef, yayın esnasında Kerem'i zorbaladığı iddialarına yanıt verdi.

"Sen nasıl dersin beş kuruş alamadı. E alamadı" diyen Mehmet Şef, şaka yoluyla kendini savundu.

"Sen nasıl dersin beş kuruş alamadı. E alamadı" diyen Mehmet Şef, şaka yoluyla kendini savundu.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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