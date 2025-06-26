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Seçtiğin Market Ürünlerine Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!

Seçtiğin Market Ürünlerine Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!

Amazon Prime
Amazon Prime - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 20:00

Market gezerken hepimiz farklı ürünlere yöneliyoruz. Bu ürün seçimlerinin öylesine olduğunu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. İhtiyaçlarımıza göre ürünler seçsek de aslında seçtiğimiz her ürünün bizim için bir anlamı da var. Çünkü aslında marketten aldığın ürünler karakterini yansıtıyor. Peki nasıl mı? Sen ürünleri seç, biz analiz edelim!

1. Cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Yaşın kaç peki?

3. Atıştırmalık için hangisi tam senlik?

4. Evcil hayvanın için hangisini almak istersin?

5. Banyo için marketten hangisini alırsın?

6. Çok susadın, marketten hangisini alırsın?

7. Temizlik için de bir ürün seçmeni isteyelim...

8. Aylık alışveriş listende hangisi baş köşede?

9. Hangisinde indirim buldum mu affetmem dersin?

10. Asla vazgeçemediğin bakliyat hangisi?

Sen düzen insanısın!

Senin için düzen her şey demek. Sen öyle pek sürpriz seven biri değilsin. Hayatında bir düzen var ve sen bunu çok seviyorsun. Bu düzeni hayatının her alanında görmek mümkün. En basit market alışverişini yaparken bile kendini belli ediyorsun. Markete girdiğin an elinde o liste beliriveriyor. Planlı halin senin bu kadar rahat olmanı da sağlıyor. O kadar planlısın ki hangi markette indirim ne zaman olur çok iyi biliyorsun ve alışverişini de ona göre yapıyorsun. Planlı olduğun için her şeyin yolunda gidiyor. Seni tanıyan herkes de senin bu planlı hallerini çok iyi biliyor!

Sen çok enerjiksin!

Senin enerjin herkese yetecek kadar çok. Arkadaşların arasında da bu enerjinle hemen dikkat çekiyorsun. Yeni şeyler denemek, hayatta en sevdiğin şeylerden. Öyle planlı bir hayatın yok, sen daha çok spontane takılıyorsun. Markete gittiğinde bile kafana göre alışveriş yapmayı seviyorsun. Yani ihtiyaçların ötesinde o an görüp beğendiğin şeyleri sepete atıyorsun. İndirimler başlar başlamaz sen de alışverişe başlıyorsun. Rutin pek senin tarzın değil. Rutinlere bağlı kalmak, seni bunaltıyor!

Sen şefkatinle öne çıkan birisin!

Senin hayattaki motivasyonun sevgi. Çok seviyor ve çok seviliyorsun. Sevdiklerin için her şeyi yapmaya hazır birisin. Sevgini gösterirken sözlerden çok davranışlarınla öne çıkıyorsun. Yani markete gittiğinde sevdiğin için bir çikolata almak, tam senlik bir hareket. İndirim bulunca da affetmiyorsun. Çünkü evde olsa bile indirimli almak, sana göre geleceğe yatırım. Empati duygunun çok yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Her canlıya sevgiyle yaklaşıyorsun. Hatta içindeki sevgi ve şefkat o kadar fazla ki bazen kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmana neden oluyor.

Sen gözlemcisin!

Sen tam bir gözlemcisin. Yani sessiz bir yapın var ama bu utanmanla falan ilgili değil. Sen girdiğin her ortamda önce ortamı izlemeyi ve analiz etmeyi seviyorsun. Markette ürün seçerken bile böylesin aslında. Önce her şeyi inceleyip derinden analiz ediyorsun. Ancak ondan sonra bir ürünü alıp almamaya karar veriyorsun. İndirimler senden soruluyor. Nerede indirim olacak iyi takip ediyorsun ve herkese sen haber veriyorsun. İnsanlara öyle hemen ısınan biri değilsin, önce izleyip o kişiyi çözüyorsun ve sonra onunla samimi olup olmamaya karar veriyorsun. Tanımayanlar senin bu halini soğuk olarak değerlendirse de seni tanıyanlar o sessizliğin altındaki seni çok iyi biliyor!

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