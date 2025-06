Seçtiğin Market Ürünlerine Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!

Senin için düzen her şey demek. Sen öyle pek sürpriz seven biri değilsin. Hayatında bir düzen var ve sen bunu çok seviyorsun. Bu düzeni hayatının her alanında görmek mümkün. En basit market alışverişini yaparken bile kendini belli ediyorsun. Markete girdiğin an elinde o liste beliriveriyor. Planlı halin senin bu kadar rahat olmanı da sağlıyor. O kadar planlısın ki hangi markette indirim ne zaman olur çok iyi biliyorsun ve alışverişini de ona göre yapıyorsun. Planlı olduğun için her şeyin yolunda gidiyor. Seni tanıyan herkes de senin bu planlı hallerini çok iyi biliyor!