Seçtiğin Market Ürünlerine Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
Market gezerken hepimiz farklı ürünlere yöneliyoruz. Bu ürün seçimlerinin öylesine olduğunu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. İhtiyaçlarımıza göre ürünler seçsek de aslında seçtiğimiz her ürünün bizim için bir anlamı da var. Çünkü aslında marketten aldığın ürünler karakterini yansıtıyor. Peki nasıl mı? Sen ürünleri seç, biz analiz edelim!
1. Cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Yaşın kaç peki?
3. Atıştırmalık için hangisi tam senlik?
4. Evcil hayvanın için hangisini almak istersin?
5. Banyo için marketten hangisini alırsın?
6. Çok susadın, marketten hangisini alırsın?
7. Temizlik için de bir ürün seçmeni isteyelim...
8. Aylık alışveriş listende hangisi baş köşede?
9. Hangisinde indirim buldum mu affetmem dersin?
10. Asla vazgeçemediğin bakliyat hangisi?
Sen düzen insanısın!
Sen çok enerjiksin!
Sen şefkatinle öne çıkan birisin!
Sen gözlemcisin!
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