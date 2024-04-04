Seçtiğin Detoks Suyuna Göre En Büyük Yalanın Ne?

Kendine ait olan bu kırık dökük duyguları, içinde bir yerlerde sıkışıp kalmış hislerini, bir nevi savunma mekanizması haline getirdiğin 'ben aslında o kadar önemsemiyorum' sözlerini bir araya getirip yazılı hale getirsek, emin ol ki sadece birkaç ciltli kitap yetmez, tam bir kütüphane oluştururuz. Bu, senin artık vazgeçilmez bir parçan haline gelen savunma mekanizman, senin en derinlerde sakladığın sırrın olmuş.
Kendini bu denli içten içe tüketmektense, duygularını dışarı vurup 'yeter artık yahu' demenin zamanı gelmedi mi? Ancak, bu alışkanlığın, bu savunma mekanizmanın, bu 'yok, önemli değil' demenin bir tür alışkanlık haline geldiğini biliyoruz. Kendi iç dünyanı tüketmek yerine, bu duygularını, bu hislerini, bu savunma mekanizmanını bize değil, seni bu denli yoran, canını sıkan kişilere göstermelisin.
Onlara 'ben aslında o kadar önemsemem' dedirtecek şekilde hareket etmen, onları bu duruma getirmen gerekiyor. Bu yüzden, senin için 'ben aslında o kadar önemsemem' dedirtecek şeyler yaptırmadığın, bu duygusal yükten kurtulduğun günler diliyoruz. Kendi duygularını, kendi hislerini, kendi savunma mekanizmanı kontrol edebildiğin, onları yönetebildiğin günlerin bir an önce gelmesini umuyoruz.