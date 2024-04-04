Biraz kıvrak zekâ, biraz da hünerli dil oyunlarıyla her durumdan 'bilmiyorum' diyerek sıyrılan sen, belki de en büyük yalanını bu şekilde yaşatıyorsun. Bilgeliğin, herkesin hayranlıkla baktığı o derin bilgeliğin, aslında sana bir şey katmadığını, aksine üzerine daha büyük sorumluluklar ve ağır yükler bindirdiğini fark ettiğin o kritik noktada, belki de ilk defa 'bilmiyorum' demeye başladın.

Biraz da yorulmuşsun aslında. İnsanlarla uğraşmak, onlara bir şeyler anlatmak, açıklamalar yapmak... Hepsi birer yorgunluk sebebi. Ve sen, bu yorgunluğun üstesinden gelmek için 'bilmiyorum' demenin arkasına sığınmayı tercih ettin. Bu güçlü kalkanın ardında, kimse seninle uğraşamaz, kimse sana bir şeyler anlatmak zorunda kalmaz. Ama unutma, bu taktiğin bir süre sonra çözülebilir. O yüzden dikkat et, fark etmesinler. Yoksa 'bilmiyorum' demenin de bir anlamı kalmaz. Peki, senin bu küçük sırrını fark ederler mi dersin?