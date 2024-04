Ah, senin gibi biri daha yok! Her zaman, her yerde, herkesin yüzüne karşı dürüst olmayı başarabiliyorsun. Ancak bu dürüstlüğünü, bir çeşit yüz ifadesi olan o tatlı gülümseme ve 'aslında iyi niyetimden söylüyorum' gibi yumuşatıcı ifadelerle özenle gizliyorsun. İşte bu, senin en büyük hünerin, saman altından su yürütme sanatı.

Aslında senin niyetin kimseyi kırmak ya da üzmek değil. Ama ne zaman bir yanlışlık, bir hata ya da rahatsız edici bir durum görsen, içinde birikenleri dökme ihtiyacı hissediyorsun. Ve bu hissi bastıramıyorsun. Ancak bu durumu da, kimseyi kırmamak için, o sevimli gülümsemen ve 'ben aslında iyi niyetimden söylüyorum' cümlesiyle yumuşatmayı başarıyorsun. Bu yüzden, her zaman, her yerde, senin bu dürüstlüğün ve açık sözlülüğün etrafında bir hava oluşmuş durumda. Ve bu hava, senin en büyük yalanın. Çünkü aslında sen, kimseyi kırmak ya da üzmek istemiyorsun. Ama bir yandan da, insanların hatalarını, yanlışlarını ve rahatsız eden yönlerini göstermekten de geri durmuyorsun. Ve işte bu yüzden, her zaman, her yerde, 'Canım, kırılmıyorsun değil mi? Ben aslında iyi niyetimden söylüyorum...' cümlesi seninle birlikte geziyor.