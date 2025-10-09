Seçimlerine Göre Senin “Mutfak Ruh Eşin” Kim?
Onedio olarak işin mutfağına girelim dedik ve klasikleşmiş ruh eşi testini bu sefer mutfağa taşıdık! Mutfak ruh eşini merak ettik ve buna özel bir test hazırladık. Çatal bıçağı hazırla, çünkü çok lezzetli sorular var!
1. Başlayalım! Ortalama bir akşam yemeği sofrasını hazırlamak kaç saatini alır?
2. Peki sence kahvaltı en az kaç kişi ile yapılmalı?
3. Çayını nasıl içersin?
4. Bize rastgele bir baharat seçer misin?
5. Pirinç pilavı yapmadan önce pirinci yıkıyor musun?
6. Şimdiye kadar hiiiç yapmadığın bir tatlı için sana sınırsız malzeme sunacağız diyelim. Tatlıyı tek seferde yapabilir misin?
7. Yemek yaptıktan sonra içeri sinen yemek kokusunu nasıl gideriyorsun?
8. Hiç dünden kalan yemeği 2 gün boyunca yediğin oldu mu?
9. Son olarak şunu soralım: Yarının yemeğini bugünden yaptığın oldu mu?
Mutfak ruh eşin yok çünkü tek başına yemek yapıyorsun!
Senin mutfak ruh eşin kesinlikle partnerin!
Mutfak ruh eşin kesinlikle ailenden biri!
Mutfak ruh eşin en yakın arkadaşın!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
