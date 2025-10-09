onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Seçimlerine Göre Senin “Mutfak Ruh Eşin” Kim?

etiket Seçimlerine Göre Senin “Mutfak Ruh Eşin” Kim?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 19:04

Onedio olarak işin mutfağına girelim dedik ve klasikleşmiş ruh eşi testini bu sefer mutfağa taşıdık! Mutfak ruh eşini merak ettik ve buna özel bir test hazırladık. Çatal bıçağı hazırla, çünkü çok lezzetli sorular var!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Başlayalım! Ortalama bir akşam yemeği sofrasını hazırlamak kaç saatini alır?

2. Peki sence kahvaltı en az kaç kişi ile yapılmalı?

2. Peki sence kahvaltı en az kaç kişi ile yapılmalı?

3. Çayını nasıl içersin?

4. Bize rastgele bir baharat seçer misin?

5. Pirinç pilavı yapmadan önce pirinci yıkıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdiye kadar hiiiç yapmadığın bir tatlı için sana sınırsız malzeme sunacağız diyelim. Tatlıyı tek seferde yapabilir misin?

7. Yemek yaptıktan sonra içeri sinen yemek kokusunu nasıl gideriyorsun?

8. Hiç dünden kalan yemeği 2 gün boyunca yediğin oldu mu?

9. Son olarak şunu soralım: Yarının yemeğini bugünden yaptığın oldu mu?

Mutfak ruh eşin yok çünkü tek başına yemek yapıyorsun!

Sen mutfağa girince ekip çalışması diye bir şey kalmıyor çünkü her şeyin kontrolü sende olmalı. Tarifleri okurken bile içinden biraz da ben uydurayım diyorsun. Belki bazen mutfakta tek başına koşturmaktan yoruluyorsun ama işin güzel yanı da ortaya çıkan yemeğin tamamen sana ait olması aslında. Kendi düzenin, kendi temposun, kendi tarzın. Başkalarıyla uğraşmaya gerek yok diyorsun, gayet de haklısın!

Senin mutfak ruh eşin kesinlikle partnerin!

Partnerinle beraber mutfağa girmek en sevdiğiniz aktivite olabilir! Biri doğrar, diğeri kavurur, arada laflar, şakalaşmalar derken yemek sadece yemek olmaktan çıkıyor. Belki biraz soğan öyle doğranmaz diye arada atışıyorsunuz ama sonunda tatlıya bağlıyorsunuz. Partnerinle mutfakta olmak sana sadece yemek yapmayı değil, aynı zamanda beraber hareket etmeyi, birbirini tamamlamayı da hatırlatıyor. Yani mutfak sizin küçük oyun alanınız gibi!

Mutfak ruh eşin kesinlikle ailenden biri!

Senin mutfağın biraz kalabalık diyebiliriz! Tarifler en çok anne usulü ya da baba elinden diye anılıyor. Senin için yemek yapmak tek başına bir iş değil; beraber vakit geçirmek, anıları tazelemek ve gürültülü sohbetler arasında tabak hazırlamak demek. Belki herkes aynı anda farklı şeylere karışıyor ama o telaşın içinde bile bir düzen var. Ailenle mutfakta olmak sana hem güven veriyor hem de en basit yemeği bile özel hissettiriyor!

Mutfak ruh eşin en yakın arkadaşın!

Senin için mutfak sadece yemek pişirilen bir yer değil, aynı zamanda dedikodu ortamı diyebiliriz! En yakın arkadaşınla mutfağa girdiğinizde kimin daha becerikli olduğu ortaya çıkıyor ama işin aslı pek de önemli olmuyor. Birlikte yanmış bir kek bile yapsanız o anın tadı başka oluyor. Senin için yemek değil, paylaştığın anılar önemli. Arkadaşın varsa mutfak hep daha keyifli oluyor. Tabii davlumbaz ışığında yapılan konuşmalar her zaman daha vurucu olabiliyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın