Seçimde, Adalet ve Liyakatsizliğe Turuncu Kart Gösterildi

İşin Kur’an’daki boyutuna ayrıca geleceğim. Çünkü emaneti yani işi ehline vermek, bir ilahi emir, bir öğüt değil, doğal bir zorunluluktur. Çünkü işi ehline vermek, insan türüne ait onun antropolojik, evrimsel psikolojik gelişimin zihnine kazıdığı yerleşik bir özelliktir. Çok kısa olarak özetleyeyim:

Ekolojik nedenlerle insan, bireysel olarak kendi gücü yetmediği durumlarda diğerleriyle iş birliği yapmış ve ortaklıklar kurmuştur. Böylece gücü yetmediği av hayvanlarını avlayabilmiş, yine tek başına gücü yetmeyeceği yırtıcılardan da korunabilmiştir. Ortaklıklar geliştikçe herhangi bir amaç için yapılacak işte, o işin nasıl yapılacağına ilişkin planlar şemalar oluşturmuştur ve bu planı, o işi en iyi yapanlar tercih edilir olmuş, avantajlı duruma geçmiştir. Bu şekil aynı zamanda rekabet getirdiği için yapılacak işlerin de çok daha iyi yapılmasına ve dolayısıyla da insanlığın gelişimine neden olmuştur.

İşte bu yüzden İnsanlar, yapılacak işlerde başkasına ihtiyaç duyduklarında işi en iyi yapanı tercih ederler. Kendilerinin ya da sevdiklerinin sağlık vs. gibi bir işi için gerekli olduğunda, o konuda en iyi doktora gitmeye çalışır. Gerekli olduğunda her konuda uzman, işi bilenlere müracaat eder ve işi onlara yaptırırlar. Görüldüğü gibi bireysel konularda liyakat sorunu yoktur. Sorunlar, toplumu ilgilendiren ve etkileyen, özellikle seçim, oy kullanma gibi yönetimsel işlerde insanlar liyakate aynı hassasiyeti göstermedikleri için ortaya çıkar. Bu yüzdendir ki gelişmiş ülkelerde seçenler de seçilen kişiler de liyakat konusunda hassasiyet gösterdikleri için sorunlar az olur.

Bilindiği gibi dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde herhangi bir kamusal faaliyetlerde önemli bir kaza vs. olduğunda, atıyorum köprü yıkıldığında sorumlu kurumun başındakiler genellikle istifa ederler. Oysa çoğunun yapılan o kazada kişisel hataları yoktur veya kendine bağlı çalışanlardan birisinin hatası sebep olmuştur. Hatta çok daha önceden yapılmış bir köprü de olabilir. Bunun önemi yoktur. Yine de istifa ederler. Çünkü, gelişmiş toplumlarda böyle durumlarda sorumlu kişinin istifa etmesi beklentisi, zihniyeti yerleşmiştir. Nedeni liyakat sisteminin zarar görmemesi için bu durumu bir ahlak, bir onur meselesi haline gelmiştir. Bu kamusal işler için, yönetimsel işler için hayati derecede önemli bir bilinçlenmedir. Bu yüzden gelişmiş bazı ülkelerde bırakın istifa etmeyi, intihar eden yetkililer bile vardır. Bunu suçlu oldukları için değil, toplumsal sorumluluk bilinci, ahlakı, onuru gereği yaparlar. Böylece herhangi bir kurumun yönetimin başına gelenler o kurumda yapılacak işleri daima en iyi olanlara vermek zorunda kalırlar. Bir aksilik olduğunda makamı kaybedeceğini bilirler.

Ancak yeterince gelişmemiş toplumlarda tam tersi tavır sergilenir. Kaza vs. benzer olaylardaki yetkililer kısaca “Kazaya ben mi sebep oldum?” diyerek topu başkasına atar ve bir günah keçisi bularak işi çözerler. Seçmenleri de onları desteklemeye devam eder. Tabii böyle olunca da sorunlar, acılar artarak devam eder.