Savaşın 2. Yılı Dolarken, Rusya Ekonomisi Ayakta Kalabilecek mi?

2022 yılı Şubat ayının son günlerinde Rusya, Ukrayna'ya dünyanın gözü önünde savaş açtı. İlk günler piyasalar karıştı. Önemli bir petrol satışçısı olan Rusya, dünyanın 'ekmek sepeti' buğday üretimiyle olan Ukrayna derken, fiyatlar altüst oldu. Gelişmiş dünya, Rusya'ya finansal savaşla karşılık verdi. 2 yıl geçti, Rusya hala batmadı, hatta dimdik ayakta görünüyor ve savaş sürüyor. Nereye kadar gidecek?