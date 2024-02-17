Savaşın 2. Yılı Dolarken, Rusya Ekonomisi Ayakta Kalabilecek mi?
Savaşın 2. Yılı Dolarken, Rusya Ekonomisi Ayakta Kalabilecek mi?
2022 yılı Şubat ayının son günlerinde Rusya, Ukrayna'ya dünyanın gözü önünde savaş açtı. İlk günler piyasalar karıştı. Önemli bir petrol satışçısı olan Rusya, dünyanın 'ekmek sepeti' buğday üretimiyle olan Ukrayna derken, fiyatlar altüst oldu. Gelişmiş dünya, Rusya'ya finansal savaşla karşılık verdi. 2 yıl geçti, Rusya hala batmadı, hatta dimdik ayakta görünüyor ve savaş sürüyor. Nereye kadar gidecek?
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2022'de savaşın başlamasında günler sonra Rus Rublesi'nin değeri adeta "çöktü." Rusya'nın ağır topları, Gazprom ve Sberbank gibi dev şirketlerin borsalarda değeri çakıldı.
Aradan 2 yıl geçti ve bu uygulamalar Rusya'ya ne kadar zarar verdi?
Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya için 2024 büyüme tahminini %1,1'den %2,6'ya yükseltti. IMF verilerinde Rusya'nın 2023'te G7 ülkelerinin hepsinden daha hızlı büyüdüğü görüldü.
Rusya ekonomisi, ordu için üretime devam ediyor. Batılı liderler bunun "sürdürülemez olduğunu" düşünmelerinin ne kadar gerçek olduğu da sorgulanıyor.
Batı, Rus petrol ve doğal gazına kısıtlamalar getirmişti ancak alışveriş bitmedi. Tankerler Avrupa yerine Hindistan ve Çin'e gitti.
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Bu ekonomik model, Rusya'nın petrolden gelen paraya ve Çin'e bağımlılığını büyük ölçüde arttırırken, Körfez'de rakip ülkelerin üretimiyle açığa da düşürebilir.
Rusya'nın dondurulan varlıkları için de bir savaş bulunuyor. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın el konulan varlıklarının ülkesinin inşaasında kullanılmasını talep ederken, Merkez Bankalarının bu konuda bağımsızlıkları da tehlikeye girebilir.
Rusya'nın sürdürdüğü savaş ekonomisi uzun vadede sürdürülebilir gözükmezken, oyunun süresini uzatıyor.
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