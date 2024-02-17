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Savaşın 2. Yılı Dolarken, Rusya Ekonomisi Ayakta Kalabilecek mi?

Savaşın 2. Yılı Dolarken, Rusya Ekonomisi Ayakta Kalabilecek mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.02.2024 - 08:01

2022 yılı Şubat ayının son günlerinde Rusya, Ukrayna'ya dünyanın gözü önünde savaş açtı. İlk günler piyasalar karıştı. Önemli bir petrol satışçısı olan Rusya, dünyanın 'ekmek sepeti' buğday üretimiyle olan Ukrayna derken, fiyatlar altüst oldu. Gelişmiş dünya, Rusya'ya finansal savaşla karşılık verdi. 2 yıl geçti, Rusya hala batmadı, hatta dimdik ayakta görünüyor ve savaş sürüyor. Nereye kadar gidecek?

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2022'de savaşın başlamasında günler sonra Rus Rublesi'nin değeri adeta "çöktü." Rusya'nın ağır topları, Gazprom ve Sberbank gibi dev şirketlerin borsalarda değeri çakıldı.

2022'de savaşın başlamasında günler sonra Rus Rublesi'nin değeri adeta "çöktü." Rusya'nın ağır topları, Gazprom ve Sberbank gibi dev şirketlerin borsalarda değeri çakıldı.

Moskova'daki bankamatiklerde oluşan kuyruklar, dondurulan Oligarkların mal varlıkları, Rusya'dan çıkan dünya devi şirketler derken, Rusya resesyona girdi.

BBC'den Faisal Islam'ın haberine göre, Batılı devletler 'ekonomik savaş' demeseler de Kremlin'e 'finansal bombalarını' attılar.

Aradan 2 yıl geçti ve bu uygulamalar Rusya'ya ne kadar zarar verdi?

Aradan 2 yıl geçti ve bu uygulamalar Rusya'ya ne kadar zarar verdi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın dönemde verdiği bir röportajda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduklarını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya için 2024 büyüme tahminini %1,1'den %2,6'ya yükseltti. IMF verilerinde Rusya'nın 2023'te G7 ülkelerinin hepsinden daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya için 2024 büyüme tahminini %1,1'den %2,6'ya yükseltti. IMF verilerinde Rusya'nın 2023'te G7 ülkelerinin hepsinden daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Rusya ekonomisi, ordu için üretime devam ediyor. Batılı liderler bunun "sürdürülemez olduğunu" düşünmelerinin ne kadar gerçek olduğu da sorgulanıyor.

Rusya ekonomisi, ordu için üretime devam ediyor. Batılı liderler bunun "sürdürülemez olduğunu" düşünmelerinin ne kadar gerçek olduğu da sorgulanıyor.

Rusya, Sovyetlerin dağılmasında sonra ilk defa bu seviyede savunma harcaması yapıyor. Bütçenin %40'ı askeri ve güvenlik harcamalarından oluşurken, harcamaları finanse edebilmek için kamu hizmetlerinde kesintiye gidildi.

Batı, Rus petrol ve doğal gazına kısıtlamalar getirmişti ancak alışveriş bitmedi. Tankerler Avrupa yerine Hindistan ve Çin'e gitti.

Batı, Rus petrol ve doğal gazına kısıtlamalar getirmişti ancak alışveriş bitmedi. Tankerler Avrupa yerine Hindistan ve Çin'e gitti.

Rusya'nın petrol üretimi savaş öncesine yakın seviyelerde sürüyor. Ocak 2024'teki hidrokarbon vergileri Ocak 2022'nin üzerine çıktı. 

Islam, bir liderin özel bir konuşmada '2024 Putin için düşündüğümüzden çok daha olumlu olacak. Kendi endüstrisini düşündüğümüzden daha verimli bir şekilde yeniden organize etmeyi başardı' dediğini de aktardı.

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Bu ekonomik model, Rusya'nın petrolden gelen paraya ve Çin'e bağımlılığını büyük ölçüde arttırırken, Körfez'de rakip ülkelerin üretimiyle açığa da düşürebilir.

Bu ekonomik model, Rusya'nın petrolden gelen paraya ve Çin'e bağımlılığını büyük ölçüde arttırırken, Körfez'de rakip ülkelerin üretimiyle açığa da düşürebilir.

Rusya'dan savaş nedeniyle yaşanan beyin göçü de ekonomiyi zor duruma düşürecek durumlardan görülüyor. Batı'nın stratejisi, kedi-fare oyunu olarak tanımlanırken, ABD'li bir yetkili, 'Rusya'nın parasını tank yerine tanker (petrol) almak için kullanmasını tercih ederiz' söyleminde bulundu.

Rusya'nın dondurulan varlıkları için de bir savaş bulunuyor. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın el konulan varlıklarının ülkesinin inşaasında kullanılmasını talep ederken, Merkez Bankalarının bu konuda bağımsızlıkları da tehlikeye girebilir.

Rusya'nın dondurulan varlıkları için de bir savaş bulunuyor. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın el konulan varlıklarının ülkesinin inşaasında kullanılmasını talep ederken, Merkez Bankalarının bu konuda bağımsızlıkları da tehlikeye girebilir.

Rusya'nın sürdürdüğü savaş ekonomisi uzun vadede sürdürülebilir gözükmezken, oyunun süresini uzatıyor.

Rusya'nın sürdürdüğü savaş ekonomisi uzun vadede sürdürülebilir gözükmezken, oyunun süresini uzatıyor.
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