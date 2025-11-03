onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şanlıurfa'da Gerçekleşen Cadılar Bayramı Kutlamaları Dikkat Çekti

Şanlıurfa'da Gerçekleşen Cadılar Bayramı Kutlamaları Dikkat Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 16:43

Cadılar Bayramı bu yıl da dünyanın dört bir yanında kutlandı. Ülkemizde daha çok batıdaki metropollerde şahit olduğumuz kutlamalara bu yıl farklı şehirler de eklendi. Sosyal medya kullanıcılarını en çok şaşırtan konumlardan biri de muhafazakar yapısıyla bilinen Şanlıurfa'daki kutlamalar oldu. Bir grup genç Cadılar Bayramı kostümleriyle poz verirken bazıları da gelenekle moderniteyi harmanlayarak halay çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Bazı kullanıcılar bunun şehirlerine yakışmadığını belirtse de kutlama yapanları destekleyenler de oldu.

Bazı kullanıcılar bunun şehirlerine yakışmadığını belirtse de kutlama yapanları destekleyenler de oldu.

Bir yerel gazetenin olayı skandal olarak değerlendirmesi ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı X kullanıcıları kentte geçmişte yaşanmış acı olayları hatırlatarak insanların eğlenmesinin skandal olmayacağını söyledi.

Bazı tepkiler ise şöyle;

Bazı tepkiler ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın