Şanlıurfa'da Gerçekleşen Cadılar Bayramı Kutlamaları Dikkat Çekti

Cadılar Bayramı bu yıl da dünyanın dört bir yanında kutlandı. Ülkemizde daha çok batıdaki metropollerde şahit olduğumuz kutlamalara bu yıl farklı şehirler de eklendi. Sosyal medya kullanıcılarını en çok şaşırtan konumlardan biri de muhafazakar yapısıyla bilinen Şanlıurfa'daki kutlamalar oldu. Bir grup genç Cadılar Bayramı kostümleriyle poz verirken bazıları da gelenekle moderniteyi harmanlayarak halay çekti.