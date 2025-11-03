Şanlıurfa'da Gerçekleşen Cadılar Bayramı Kutlamaları Dikkat Çekti
Cadılar Bayramı bu yıl da dünyanın dört bir yanında kutlandı. Ülkemizde daha çok batıdaki metropollerde şahit olduğumuz kutlamalara bu yıl farklı şehirler de eklendi. Sosyal medya kullanıcılarını en çok şaşırtan konumlardan biri de muhafazakar yapısıyla bilinen Şanlıurfa'daki kutlamalar oldu. Bir grup genç Cadılar Bayramı kostümleriyle poz verirken bazıları da gelenekle moderniteyi harmanlayarak halay çekti.
İşte o görüntüler 📹
Bazı kullanıcılar bunun şehirlerine yakışmadığını belirtse de kutlama yapanları destekleyenler de oldu.
Bazı tepkiler ise şöyle;
