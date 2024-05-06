Sanat ile Fiyatı Asla Bir Araya Gelmez ve Gelmemelidir

Eser ve sanatçının kendisi kriterdir. Bunu Picasso’un ifadesiyle açıklarsak, öncelikle sanatçının kim olduğu değil ne olduğu önemlidir. Sonrasında eserin içeriğinin ne olduğu (Biçim) onun değerini belirler. Bu olmazsa olmaz kriterdir. Ancak gelin görün ki, bizim ülkemizde sanatın ne olduğu iyi bilinmediği ya da doğru anlaşılmadığı için yapıtların yalnızca satış fiyatı üzerinden değerlenmesi çok etkili bir ölçüttür. O kadar ki, neredeyse eserin sanatsal değerini de fiyatı belirlemektedir. Bu çok yanlış ve vahim ve de bir o kadar da komik bir durumdur. Düşünsenize eğer eseri piyasa ederine göre yani kaç liraya satılıyorsa o kadar değerlidir derseniz, o zaman tarihte birçok dev sanatçının eserlerini sanatın dışına itmiş olursunuz. Buna Vincent Van Gogh, Paul Gauguin gibi sanatçıların yaşamı çok iyi bir örnektir.

Bilindiği gibi Van Gogh hemen hiç resim satamamıştır. Kardeşinin maddi desteğiyle yaşamıştır. Gauguin ise çok büyük maddi sıkıntılar çekmiş Fransa’yı terk etmiş, Tahiti’ye gitmiş ve yaşamında devletten destek almıştır. Bu durumda eğer sanat eserini satış fiyatı üzerinden değerlendirecek olursak, Van Gogh, Gauguin gibi sanatçıların eserlerinin sanatsal hiçbir değeri yok demektir. Yani beş para etmemesi gerekir. En hafifiyle kendi dönemlerinde sanat değildi, sonra sanat şaheseri oldular gibi absürd bir sonuç ortaya çıkar. Ancak şimdi biliyoruz ki günümüzde her ikisi de dünyanın en büyük sanatçıları olarak biliniyorlar. Ve aynı zamanda eserleri yüz milyonlarca dolar ediyor.

Tabii burada trajik bir durum var. Her iki sanatçı da bugünkü durumlarını hiç bilmediler ve göremeden öldüler. Oysa bu sanatçılar kendi dönemlerinde para eden eserler yapma konusunda çok ustaydılar ama yapmadılar. Büyük sıkıntılara katlanıp kendi sanatsal doğrularından taviz vermeden eser üretmeye devam ettiler. Örneğin Gauguin Tahiti’deki bir anekdotunda, asistanını aynı heykelden birkaç tane yaptığını görünce nedenini sorar. Asistanı ise “Pazarda insanlar bu heykelleri seviyor ve satın alıyorlar onun için yapıyorum.' deyince Gauguin çok sinirlenip “Bunca zamandır benden bunu mu öğrendin.” diyerek azarlıyor. Günümüze göre bu tutum mantıksız hatta aptalca gelebilir. Ancak unutmayın ki bu gerçek sanatçılar toplumlarına hem fiyat hem de sanatsal değer olarak çok büyük miras bıraktılar. Aynı zamanda kendi döneminde sıfır bedel iken sonra yüz milyon dolarlara ulaşan yatırım objesi ürettiler.