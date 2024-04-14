Sanat Eserinin Değerinin Biçilmesi ve Sanatsal Züppelik

Eserlerin çok yüksek ederlere ulaşmasından dolayı sanat eseri ayrıca yatırım objesi haline gelmiştir. Tabii böyle olunca da eserin ederinin belirlenmesi, sanat insanlarından çok alıcıların kontrolüne geçmiştir. Bu sonuç sanatın gelişimi için olması gereken bir durumdur. Ancak bu gelişme sorunları da beraberinde getirmiştir. Esere çok yüksek meblağlar ödeyen insanlar, doğal ve haklı olarak yatırımlarını korumak için en iyi bildikleri yöntem olan piyasa yöntemine yani ticari kurallara göre davranmış ve şekil vermişlerdir. Buna bağlı olarak da birçok sanat eleştirmeni sanat kuramcıları çeşitli nedenlerle bu duruma entegre olmuşlardır.

Sonucunda eserlerin aynı zamanda artık bir piyasa değeri olarak değerlendirilmesinden dolayı yapıtlar iki kategoriye ayrılmıştır. Birincisi; sanat değeri olan eserler. İkincisi; piyasa değeri olan eserler olmuştur. Bu ayırım zorunlu hale gelmiştir. Tabii bu durum ister istemez sanatçıyı da aynı tasnif içine koymuştur. Dolayısıyla kimi sanatçılar piyasa değeri ölçütleri doğrultusunda yapıt üretmeyi seçmiş. Çok sayıda sanatçı da sanat değeri olan eserler üretmede ısrarcı olmuşlardır. Bunların içinde tüm dünyaya entegre olmuş hem sanat değeri yüksek hem de fiyatı çok yüksek yapıtlar üreten sanatçılar az değildir. İşte bizde bir türlü gerçekleşmeyen durum budur.

Düşünün bakalım, sanat değeri olduğu için eserleri dünya koleksiyonerleri tarafından yana yakıla aranan bir sanatçımız var mı? Maalesef yok! Olsaydı çoktan milyon dolarlar edeceği için bu sanatçılarımızın eserlerini Türkiye’de bulmak mümkün olmazdı. Ve özellikle soyut sanat dünyasında saygın bir yerimiz olurdu. Bu duruma ilişkin duayen sanatçımız merhum Burhan Doğançay’ın bir röportajından alıntı aktararak devam edeyim.

“- Kısa süre önce 'dünyanın en değerli ilk 250 sanatçısı' arasında yer aldınız ama?

B.D- Güzel bir şey elbette ama dünya sıralamasına göre gülünç! Mesela Dubai'de Christie's müzayedesi oluyor; Mısırlılar, İranlılar, Suriyeliler bize fark atıyor. Neredeyse Afganistanlılar da fark atacak! (Burhan Doğançay. T24 01 Ağustos 2010)

Görüldüğü gibi merhum hocamız bizim sanatımızın dünyadaki yerini özetlemiş. Ama gelin görün ki sanat camiamız birkaç istisna dışında kelimenin tam anlamıyla kafasını kuma sokmuş bu gerçeği görmüyor ve de ısrarla batıda yapılanları taklit ederek hatta adeta klonlayarak sanat yapmayı sürdürüyorlar. Orada kalsalar neyse diyeceğim. Ama işin boyutu burada bitmiyor. Bu kişiler içinde bulundukları noktayı da tam bir sanat cahili argümanlarla izah etmaye kalkıyorlar. Bu argümanların en önemlisi de insan evriminin çok temelinde olan sanat istencini kendilerince tasnif ederek önceki, geçmiş sanatı yok saymaya kalkışmalarıdır. Bunlardan bazıları “natürel resim, realist resim (halk dilinde klasik resim) dönemi artık bitmiştir gibi argümanlardır. Öncelikle batıda birkaç sanatçının kişisel görüşü dışında gerçek sanat camiasında böyle ciddiyetsiz hatta gülünç yorumlara pek rastlayamazsınız diyerek konuya devam edeyim.