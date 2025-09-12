Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması
Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bu iş birliği Sakaryaspor için büyük bir değer”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Tribünlerinden yetiştiğimiz kulübe destek vermek onur verici”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın