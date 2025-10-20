Sağlıklı Yemek Tercihlerine Göre Senin Gizli Gücün Ne?
Sağlıklı yemek senden soruluyorsa hadi teste! Sen yemek tercihlerini yap, biz de tercihlerine göre senin herkesten gizlediğin o gizli gücünü söyleyelim. Sonucu merak ediyor musun? E hadi o zaman teste!
1. Kahvaltıda seni en çok hangisi mutlu eder?
2. Gün ortasında enerjin düştü diyelim... Bunlardan hangisini yaparsın?
3. Sabah o vazgeçemediğin içecek hangisi?
4. Dışarıda yemek yiyeceksen ilk baktığın şey nedir?
5. Bir akşam yemeği seçer misin?
6. Peki su içme alışkanlığın nasıl?
7. Tatlı da seçer misin?
8. Son olarak smoothie yapsan içine ne koyarsın?
Senin süper gücün telepati!
Senin süper gücün sınırsız dayanıklılık!
Senin süper gücün uçmak!
Senin süper gücün zamanı bükmek!
