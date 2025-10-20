onedio
Sağlıklı Yemek Tercihlerine Göre Senin Gizli Gücün Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 20:35

Sağlıklı yemek senden soruluyorsa hadi teste! Sen yemek tercihlerini yap, biz de tercihlerine göre senin herkesten gizlediğin o gizli gücünü söyleyelim. Sonucu merak ediyor musun? E hadi o zaman teste!

1. Kahvaltıda seni en çok hangisi mutlu eder?

2. Gün ortasında enerjin düştü diyelim... Bunlardan hangisini yaparsın?

3. Sabah o vazgeçemediğin içecek hangisi?

4. Dışarıda yemek yiyeceksen ilk baktığın şey nedir?

5. Bir akşam yemeği seçer misin?

6. Peki su içme alışkanlığın nasıl?

7. Tatlı da seçer misin?

8. Son olarak smoothie yapsan içine ne koyarsın?

Senin süper gücün telepati!

Zihnini arındıran beslenme alışkanlıkların ve içsel dengeye verdiğin önem, seni olağanüstü bir farkındalıkla donatıyor. İnsanların enerjilerini sezebiliyor, niyetlerini anlamadan bile hissedebiliyorsun. Gerçekten de çok etkileyici. Resmen duygularınla değil sezgilerinle hareket ediyorsun. Senin için sağlıklı beslenmek de bedeninini ve sezgilerini dinlemekten geçiyor!

Senin süper gücün sınırsız dayanıklılık!

Proteinle, düzenle ve kararlılıkla besleniyorsun. Resmen vücudun senin zırhın, iraden ise yakıtın! Yorgunluk nedir bilmeden devam edebilen nadir insanlardansın, gerçekten de çok etkileyici. Resmen sende bir maraton koşucusunun sabrı, bir savaşçının direnci sende birleşmiş gibi bir şey... Sağlıklı yaşam senin için bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi. O yüzden de hiç ama hiç zorlanmıyorsun.

Senin süper gücün uçmak!

Renkli, yaratıcı ve dengeli yemek seçimlerin sana hafiflik kazandırıyor. Sen sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da uçuyorsun. Hayal gücün o kadar güçlü ki gözlerini kapattığında istediğin yere ışınlanıyorsun bile diyebiliriz. Sen kalıplardan, rutinlerden ve sınır koyan her şeyden uzak duruyorsun. Gerçekten de ihtiyacın olan şeyi bulmuşsun!

Senin süper gücün zamanı bükmek!

Sen, çoğu insanın kaçırdığı şeyi yakalayabiliyorsun: An.

Sağlıklı seçimlerin seni anda tutuyor. Sen geçmişin yükünü taşımıyor, geleceğin kaygısını da beslemiyorsun. Tam olarak şu anda yaşıyorsun. Bu farkındalık, zamanı kendi lehine kullanmanı sağlıyor. Bir günü bir haftaya, bir dakikayı sonsuzluğa çevirebiliyorsun çünkü senin için zaman, hissettiğin yerden akıyor. Gerçekten de çok ama çok iyi!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
