Samimi sohbetleri ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken influencerlar Dilara Aydın, Eda Kurt, Lale Onuk ve Mina Ceran saçlarını daha yakından tanımak için Trikolog ve Dyson Saç Sağlığı Elçisi Evrim Bayraktar ile buluştu ve Onedio YouTube kanalına konuk oldu.Video içerisinde; saç neden elektriklendiğinden saç renginin neden çabuk aktığına, yüksek ısının verdiği zararlardan saç şekillendirmenin püf noktalarına kadar birçok konuya açıklık getirildi. Trikolojik saç analizinin aşamaları da izleyicilerle paylaşıldı.“Saçı yıpratmamak, saçlar için yapılacak en iyi yatırımdır.” diyen uzmanlarımız, doğru bilgiyle yapılan saç bakımının uzun vadede nasıl kazandıracağını anlatıyor.Hem kahkahalarla eğleneceğin hem de sadece gerçek bilgiler duyacağın bu videoda, saçına yapacağın en doğru yatırımın ne olduğunu sen de keşfedeceksin. Saçına #dysonileiyibak Dyson saç bakım teknolojilerini keşfet: https://www.dyson.com.tr/products/hair-care?utm_source=yt&utm_medium=o_social&utm_campaign=onedio&utm_content=onedio_youtube_29agustos