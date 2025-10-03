onedio
Royal Canin Türkiye'den Sahte Mamaya Önlem: Hologramlı QR Kod ile Ürün Doğrulama Sistemi

Royal Canin Türkiye’den Sahte Mamaya Önlem: Hologramlı QR Kod ile Ürün Doğrulama Sistemi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.10.2025 - 17:49

Son yıllarda kedi ve köpek sahiplerini en çok düşündüren konu, sahte mamaların giderek artması oldu. Patili dostlarımızın temel ihtiyacı olan beslenme konusunda ortaya çıkan bu tehlike, sahipleri endişelendiriyor. Piyasada orijinal ambalajlara benzeyen taklit ürünlerin dolaşımı güvenilir markalara dahi şüpheyle yaklaşmaya neden oluyor. Bu sahte mamaların içindeki düşük kaliteli veya belirsiz içerikler ise can dostlarımızın sağlığını doğrudan tehdit ederek ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle, alışveriş yaparken dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor.

Royal Canin Türkiye, ürün güvenliğini artırmak, hayvan sahiplerinin mama satın alma süreçlerine güvenle eşlik etmek ve hayvan sağlığını korumak için orijinallik doğrulaması amacıyla geliştirdiği Hologramlı QR Kod Ürün Doğrulama Sistemini hayata geçirdi.

Mama sektöründe bir ilke imza atan Royal Canin Türkiye, ülkemizde ilk kez kuru mama ambalajlarında hologramlı QR kod ile ürün doğrulama sistemini devreye aldı. Bu yenilik sayesinde hayvan sahipleri, satın aldıkları ürünün orijinalliğini, satın alma işleminin ardından, ambalaj üzerindeki hologramlı QR kodu Royal Canin Up mobil uygulaması ile tarayarak anında teyit edebilecekler; böylece gönül rahatlığıyla güvenli, kaliteli ve orijinal mamayla besleme yapabilecekler. 

Ürün güvenliği ve şeffaflık konularında yeni bir standart belirleyen bu sistem, Temmuz 2025 itibarıyla kullanıma sunuldu. Orijinal olmayan ürünlerle mücadelede ve kedi-köpekler için gıda güvenliğinde teknolojiyi merkeze alan uygulama, hayvan sağlığını korumayı ve tüketici güvenini geliştirmeyi hedefliyor.

QR Kod Sistemi ile her paket güvenle açılıyor

QR Kod Sistemi ile her paket güvenle açılıyor

Yeni sistemle birlikte tüm kuru mama ambalajlarına, özel güvenlik hologramlı ve yalnızca Royal Canin Up uygulaması ile okunabilen benzersiz QR kodlar eklendi. Mama satın alma işlemi yapıldıktan sonra uygulama üzerinden yapılan her doğrulama, sisteme anlık olarak işleniyor ve QR kodu okutan hayvan sahibine ürünün orijinalliği ile ilgili bilgi veriliyor. Böylelikle hayvan sahipleri, satın aldıkları ürünün güvenilirliğinden emin olarak, kedi ve köpeklerinin sağlığını koruma yolunda bilinçli ve gönül rahatlığıyla adım atabiliyor.

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, uygulamanın arka planındaki vizyonu şu sözlerle aktardı:

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, uygulamanın arka planındaki vizyonu şu sözlerle aktardı:

“Royal Canin olarak, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesinin güvenilir ve kaliteli beslenmeyle başladığına inanıyoruz. Bu anlayışla, beslenmeden eğitime, teknolojik çözümlerden sektörel iş birliklerine kadar pek çok alanda sorumluluk üstleniyoruz.

Geliştirdiğimiz bu sistem yalnızca ürün güvenliğini değil; sektöre ve iş ortaklarımıza duyulan güveni de güçlendirecek. Aynı zamanda hayvan sahiplerinin mama satın alma süreçlerinde şeffaflık ve güven ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunarak, tüm ekosistemin yarattığı değeri artıracaktır. ‘Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya’ vizyonumuz çerçevesinde yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğu taşıyoruz. Bu doğrultuda beslenme yoluyla hayvan sağlığını desteklemeye ve sektöre yön veren projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Royal Canin Up uygulaması yalnızca ürün doğrulama aracı olarak değil; aynı zamanda hayvan sahiplerine ücretsiz beslenme danışmanlığı, yetkili satış noktası sorgulama ve kedi-köpek profili oluşturma gibi ek hizmetler de sunuyor. Bu sayede Royal Canin, güvenli ürünlerin yanı sıra, bütünsel bir hizmet deneyimi de sunarak hayvan sağlığını her yönüyle destekliyor.

QR kodu okutarak Royal Canin Up'a ulaşabilir ve uygulamayı keşfedebilirsiniz.

QR kodu okutarak Royal Canin Up’a ulaşabilir ve uygulamayı keşfedebilirsiniz.
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
