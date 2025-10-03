Royal Canin Türkiye’den Sahte Mamaya Önlem: Hologramlı QR Kod ile Ürün Doğrulama Sistemi

Mama sektöründe bir ilke imza atan Royal Canin Türkiye, ülkemizde ilk kez kuru mama ambalajlarında hologramlı QR kod ile ürün doğrulama sistemini devreye aldı. Bu yenilik sayesinde hayvan sahipleri, satın aldıkları ürünün orijinalliğini, satın alma işleminin ardından, ambalaj üzerindeki hologramlı QR kodu Royal Canin Up mobil uygulaması ile tarayarak anında teyit edebilecekler; böylece gönül rahatlığıyla güvenli, kaliteli ve orijinal mamayla besleme yapabilecekler.

Ürün güvenliği ve şeffaflık konularında yeni bir standart belirleyen bu sistem, Temmuz 2025 itibarıyla kullanıma sunuldu. Orijinal olmayan ürünlerle mücadelede ve kedi-köpekler için gıda güvenliğinde teknolojiyi merkeze alan uygulama, hayvan sağlığını korumayı ve tüketici güvenini geliştirmeyi hedefliyor.