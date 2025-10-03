Royal Canin Türkiye’den Sahte Mamaya Önlem: Hologramlı QR Kod ile Ürün Doğrulama Sistemi
Son yıllarda kedi ve köpek sahiplerini en çok düşündüren konu, sahte mamaların giderek artması oldu. Patili dostlarımızın temel ihtiyacı olan beslenme konusunda ortaya çıkan bu tehlike, sahipleri endişelendiriyor. Piyasada orijinal ambalajlara benzeyen taklit ürünlerin dolaşımı güvenilir markalara dahi şüpheyle yaklaşmaya neden oluyor. Bu sahte mamaların içindeki düşük kaliteli veya belirsiz içerikler ise can dostlarımızın sağlığını doğrudan tehdit ederek ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle, alışveriş yaparken dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor.
Royal Canin Türkiye, ürün güvenliğini artırmak, hayvan sahiplerinin mama satın alma süreçlerine güvenle eşlik etmek ve hayvan sağlığını korumak için orijinallik doğrulaması amacıyla geliştirdiği Hologramlı QR Kod Ürün Doğrulama Sistemini hayata geçirdi.
QR Kod Sistemi ile her paket güvenle açılıyor
Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, uygulamanın arka planındaki vizyonu şu sözlerle aktardı:
