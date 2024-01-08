“Rizz”, Duyusal Erotik ve Don Giovanni

Don Giovanni ile üniversite yıllarında tanıştım. Bitirme tezimi absürt roman üzerine yazıyordum ve Camus’nün Sisifos Söyleni temel kaynaklarımdan biriydi. Camus ondan absürde karşı aşkla, sonsuz arzuyla direnen kahraman olarak bahsediyordu. Başkaldırı yöntemi olarak yeniden yeniden aşkı yaşamayı seçmek iyiydi güzeldi de bunu nasıl pratiğe dökebiliyordu? Nasıl denk geldiği ilgili ilgisiz tüm kadınları baştan çıkarabiliyor ve kendine aşık edebiliyordu? Bu sorular da beni Kierkegaard’ın Müzikal Erotik kitabına götürdü. Bir yandan Kierkegaard’ın satırları okurken bir yandan da Don Giovanni’yi, nam-ı diğer operaların operasını, neredeyse ara vermeden, dinliyordum.
Kierkegaard’a göre Don Giovanni dille değil, arzunun enerjisi ile baştan çıkarıyordu. Bu enerji içgüdüseldi. O kadar parlak ve güçlüydü ki objesine yönlendiği an onu adete ışık huzmesiyle sarmalayıp parlatıyordu. Etrafındaki herkese yansıyordu ondan taşan ışık. Rivayete göre, yaşı ilerlemiş olanları gençleşiyor, genç kadınları olgunlaştırıyordu.
Onun arzusu müzikaldi, aşkındı, dolaysızdı, duyusaldı. Kelimelerle değil müzikle ifadesini bulması gerekiyordu bu yüzden. Mozart da tam olarak bunu yapmıştı. Don Giovanni’yi , sonsuz arzusunu, yaydığı tılsımlı, karşı konulamaz enerjiyi eşi benzeri olmayan bir eserle, tanrılara özgü bir dille, ölümsüzleştirmişti.
“Nasıl”ı merak eden bizlerin de bu eseri, kendimizi vererek dinlemesi, dans eden kemanları, neşeyi, hazzı, arzuyu, erotik aşkı duymaya çalışması, hatta baştan çıkması gerekiyordu.
Ben dinledim. Arzunun dolaysız enerjisini duymaya çalışarak defalarca dinledim.
Yılın kelimesinin “rizz” olunca da önce Camus’u, sonra Kierkegaard’ı ve Don Giovanni’yi, özellikle de Fin ch’han dal vino aryasını, nam-ı diğer Şampanya Aryası, yeniden ziyaret ettim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği 'Don Giovanni'yi izledim.
İkna oldum ki Mozart’in Don Giovanni’si “rizz”in ta kendisidir.
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