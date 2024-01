“Rizz”, Duyusal Erotik ve Don Giovanni

Hiç de yabancı olmadığımız “karizma” (charisma) kelimesinin kısaltmış bir versiyonu olan “rizz”, “stil, cazibe, çekicilik, potansiyel romantik ve cinsel partnerleri etkileme becerisi” anlamına geliyor. Hem isim, “she used her rizz to seduce him” hem de fiil, “she rizzed him up” olarak kullanılabiliyor, ki sosyal medyada, özellikle TikTok’ta, her iki kullanıma da sık sık rastlanabiliyor.

Peki rizz doğulur mu, olunur mu? Birkaç rizz bir araya gelip, Rizz 101 dersi açsa katılımcılara 14 haftada nasıl rizz olabileceğimizi öğretebilir mi?

Bu sorunun yanıtı da Yunanca’dan gelen orijinal kelimede saklı: Karizma “tanrısal armağan/lütuf” anlamına geliyor. Formülize edilemeyen, tanımlayamayan, içkin, tılsımlı bir özellik. Fransızcadaki “je ne sais quoi” ya da Türkçedeki oldukça yakın karşılığı “şeytan tüyü” gibi. Teorik ya da pratik bir içerik aracılığıyla kazanması, kazandırılması mümkün olamayan bir yetkinlik, beceri seti.

Siz “acaba bende var mı?”, “partnerimde var mı?” diye düşünedururken ben bir örnek üzerinden biraz daha açmaya çalışacağım bu kavramı: aşk, tutku, arzu, cazibe, baştan çıkarıcılık ile özdeşleşmiş karşı konulmaz İspanyol asilzade, Kierkegaard’ın değimiyle, Mozart’ı ölümsüzlerin arasına taşıyan operanın kahramanı, Don Giovanni.