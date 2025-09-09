onedio
Haberler
Yaşam
Otomobil
Renault Fiyat Listesi Eylül 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 10:32

Ülkemizde en çok tercih edilen araba markaları arasında Fransız menşeli Renault yer alıyor. Özellikle sedan modelleriyle ön plana çıkan Renault, son dönemde ise elektrikli modellerle pazara giriş yaptı. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla modellerine göz attığı Renault, Eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyatlarını güncelledi.

Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Eylül 2025 fiyat listesi.

Renault fiyat listesi Eylül 2025

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Ağustos ayında 1.447.000 TL'den satışa çıkarılmıştı. Clio, Eylül ayında ise 1.495.900 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu fiyatlar 9 Eylül tarihinde alınmıştır.

Renault Clio fiyat listesi Eylül 2025

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.495.900 TL

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.627.900 TL

Renault Captur fiyat listesi Eylül 2025

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.900.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Eylül 2025

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.902.900 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.030.000 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.238.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Eylül 2025

  • techno mild hybrid 160 hp auto 2.290.900 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.707.000 TL

  • techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 3.120.000 TL

Renault Duster fiyat listesi Eylül 2025

  • Evolution Eco-G 100 hp 1.730.000 TL

  • Evolution E-Tech full hybrid 145hp 2.160.900 TL

  • Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 2.232.000 TL

  • Techno E-Tech full hybrid 145hp 2.197.000 TL

  • Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 2.278.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Eylül 2025

  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.430.000 TL
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
