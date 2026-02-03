onedio
Ramazan Pidesinin Fiyatı Açıklandı: İstanbul ve Ankara’da Ramazan Pidesi Ne Kadar?

Ali Can YAYCILI
03.02.2026 - 10:43 Son Güncelleme: 03.02.2026 - 11:06

Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu.

Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu. 

Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.

Ramazan, 19 Şubat'ta başlayacak.

