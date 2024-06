Hayatının derinliklerinde, ruhunun en karanlık köşelerinde saklanan o devasa hasar, psikolojini adeta bir savaş alanına çevirmiş. Yaşadıkların, sanki bir film şeridi gibi tekrar tekrar gözlerinin önünden geçiyor, hala daha dün yaşanmış gibi taze ve acı verici. Bu durum, zihnin ve ruhun üzerinde ağır bir yorgunluk yaratıyor. Her gün, her saat, her dakika, hatta her saniye, bu yorgunlukla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında bu durum fark edilmese de, iç dünyanda yaşananlar adeta bir fırtınanın ortasında kalmış gibi hissettiriyor. Bu durum, psikolojik sağlığın üzerinde büyük bir hasar yaratmış durumda ve bu hasarın izlerini silmek, geçmişi geride bırakmak oldukça zor görünüyor.