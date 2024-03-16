Prof. Dr. Hasan Sözbilir Duyurdu: Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirildi! 12 AFAD İstasyonuna Yerleştirilecek

Prof. Dr. Sözbilir, çalışmaları 3 yıl süren yazılı, tasarım ve mekanizma açısından tamamen yerli olan projenin 6 aylık deneme süresine sokulacağını ifade etti. Daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında İzmir'de 12 ayrı AFAD istasyonuna yerleştirilecek olan sistem 'oluşacak depremlerle ilgili saniye saniye bilgi aktaracak.' açıklamasında bulundu.

Proje ile ilgili detaylar ise bir hayli dikkat çekici. Gelin, birlikte göz atalım... 👇