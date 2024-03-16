Prof. Dr. Hasan Sözbilir Duyurdu: Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirildi! 12 AFAD İstasyonuna Yerleştirilecek
Prof. Dr. Hasan Sözbilir Duyurdu: Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirildi! 12 AFAD İstasyonuna Yerleştirilecek
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'deprem erken uyarı sistemi projesinin' sonuna geldiklerini duyurdu. Üç yıl önce İzmir için başlatılan çalışmalar kapsamında yazılı, tasarım ve mekanizma açısından tamamen yerli ve yeni bir deprem sistemi geliştirildi. Sistem 6 aylık deneme sürecinden sonra İzmir'de 'depremlerle ilgili saniye saniye bilgi aktaracak.'
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üniversitenin; jeoloji, inşaat, bilgisayar ve elektronik bölümü hocaları tarafından oluşturulan ekiple birlikte 3 yıldır üzerine çalışılan 'Deprem Erken Uyarı Sistemi Projesi'nin tamamlandığını açıkladı.
Deprem Erken Uyarı Sistemi ile 'Depremi 16 saniye öncesinden öğrenebiliyoruz'. İşte, Sözbilir'in o açıklamaları:
Sistemin birçok ilde kurulması gerektiğine dikkat çeken profesör doktor, bu sistemin daha önce İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi yerlerde kurulduğunu da dile getirdi.
Profesör Dr. Sözbilir, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin arından, ülkemizde meydana gelen deprem sayısında artış yaşandığının altını çizdi.
Türkiye genelinde 485 tane fay bulunduğunu hatırlatan Sözbilir, son 100 yılda kırılmayan çok fazla fay olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de ise Tuzla fayına dikkat çekti!
Türkiye'de kentsel dönüşümün 1999 Gölcük depreminden sonra devreye girdiğini hatırlattıktan sonra 'Deprem konutları depremden önce yapılmalı' uyarısında bulundu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda