Portekiz - Macaristan Maçı Ne Zaman? Portekiz - Macaristan Maçı Hangi Kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir mücadele daha sahne alıyor. F Grubu’nda liderliğini korumak isteyen Portekiz, sürpriz arayışındaki Macaristan’ı ağırlayacak. Cristiano Ronaldo’nun da forma giymesi beklenen bu karşılaşma, futbolseverlerin gözünü çevirdiği maçlardan biri olacak.

Peki Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...