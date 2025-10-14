onedio
Portekiz - Macaristan Maçı Ne Zaman? Portekiz - Macaristan Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
14.10.2025 - 21:37
14.10.2025 - 21:37

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir mücadele daha sahne alıyor. F Grubu’nda liderliğini korumak isteyen Portekiz, sürpriz arayışındaki Macaristan’ı ağırlayacak. Cristiano Ronaldo’nun da forma giymesi beklenen bu karşılaşma, futbolseverlerin gözünü çevirdiği maçlardan biri olacak.

Peki Portekiz - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Portekiz - Macaristan Maçı Ne Zaman?

Mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak.

Karşılaşma, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Estádio José Alvalade Stadyumu’nda gerçekleşecek. Portekiz, bu maçla birlikte gruptaki liderliğini korumayı hedefliyor.

Portekiz - Macaristan Maçı Saat Kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 21.45’te başlayacak. Bu kritik maçta iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak.

Mücadelede düdüğü Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic çalacak. Jovanovic, UEFA’nın elit hakem listesinde yer alan isimlerden biri.

Portekiz - Macaristan Maçı Hangi Kanalda?

Portekiz - Macaristan maçı, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. 

Exxen aboneleri, maçı mobil cihazlardan, akıllı televizyonlardan veya bilgisayarlarından izleyebilecek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
